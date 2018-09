Goed nieuws: van bier, wijn en chocolade zou je langer leven VW

17 september 2018

09u23

Bron: Metro 0 Fit & Gezond Zijn groene smoothies en gembershots al een tijdje jouw beste vrienden in de zoektocht naar een gezondere levensstijl? Dan hebben we nieuws voor je: uit onderzoek blijkt immers dat bier, wijn en chocolade je langer zouden doen leven. Al is dat geen vrijgeleide om je gezonde gewoontes meteen overboord te gooien.

Volgens wetenschappers verlaagt een eenvoudig dieet het risico op ontstekingen en neemt het risico op vroegtijdige dood bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen met bijna 20% af. Een eenvoudig dieet bestaat in dit geval uit fruit, groenten, volkoren brood, magere kaas, olijf- en koolzaadolie en noten. Daarnaast hoef je niet altijd supergezond te zijn: af en toe mag je jezelf een dessertje gunnen, zoals een stuk chocolade, thee, koffie of een klein glas wijn of bier.

Het onderzoek toont immers aan dat wie langer wil leven, vooral voedingsmiddelen moet vermijden die de kans op interne ontstekingen verhogen. Denk hierbij aan alle vormen van rood vlees, slachtafval, bruisende drankjes, kant-en-klare pastasauzen en bewerkte gebakken voedingsmiddelen zoals brood, taart en koekjes.

De studie in kwestie werd uitgevoerd op een groep van meer dan 68.000 respondenten, in de leeftijdscategorie tussen 45 en 83 jaar oud. Hieruit bleek dat wie een eetpatroon had dat vooral bestond uit ontstekingsremmende voedingsmiddelen, 18% minder kans maakte om te sterven in de daaropvolgende 16 jaar dan wie dat niet had. Meer specifiek liepen ze een lager risico op overlijden door hart- en vaatziekten (20%) en kanker (13%). Vreemd genoeg tekende het onderzoek bij rokers die het dieet volgenden nog grotere voordelen op. Onderzoekers concludeerden immers dat ze bijna een derde minder kans hadden om vroegtijdig te overlijden dan rokers die het dieet niet volgden.