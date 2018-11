Goed nieuws: een warm bad is goed voor je gezondheid Nele Annemans

29 november 2018

07u43

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Als het buiten wat kouder wordt, is het heerlijk om de tijd te nemen voor een relaxerend, heet bad. Of je dat nu graag ‘s ochtends doet, of ‘s avonds. En volgens een Duits onderzoek kan het zelfs wonderen verrichten voor je gezondheid. Win-win!

Een warm bad kan helpen om de symptomen van een depressie te verminderen. Dat beweren althans onderzoekers van de universiteit van Freiburg in Duitsland. Voor hun studie bestudeerden ze 45 mensen die allemaal lijden aan depressie en in twee groepen werden verdeeld. De eerste groep moest elke dag gedurende een halfuur een bad van 40 °C nemen. De tweede groep werd gevraagd om twee keer per week 40 tot 45 minuten aerobics oefeningen te doen.

Na 8 acht weken testten de onderzoekers de stemming van de deelnemers aan de hand van een depressieschaal: hoe hoger dat getal, hoe hoger de depressieve gevoelens. De proefpersonen die regelmatig een bad namen, scoorden gemiddeld 6 punten lager dan voor het experiment begon. De groep die regelmatig de sportschool opzocht, scoorde gemiddeld slechts 3 punten lager. Conclusie: een warm bad helpt om je gemoedstoestand te verbeteren en werkt zelfs effectiever dan een intensieve sportsessie.

Maar hoe komt het nu dat je elke dag onderdompelen in een warm bad helpt om depressieve gevoelens te verminderen? De onderzoekers geloven dat het te maken heeft met je circadiaans ritme, ook gekend als je interne klok of slaap-waakritme, dat ook het functioneren van je organen beïnvloedt door je lichaamstemperatuur te regelen. Mensen die lijden aan een depressie hebben vaak een verstoord of vertraagd circadiaans ritme. Door regelmatig hun lichaamstemperatuur te verhogen, ontdekten de onderzoekers dat hun circadiaans ritme verbeterde, waardoor ook de depressieve symptomen verminderen.

Hoewel de resultaten positief waren, moet er uiteraard nog meer onderzoek naar gedaan worden. En begrijp ons niet verkeerd. Een depressie is een veelzijdige aandoening. De tijd die je in bad doorbrengt, zal al je negatieve gevoelens dus niet helemaal wegnemen. Maar ach, van een warm, gezellig bad met eventueel wat bubbels, kaarsjes een goed boek, is nog nooit iemand slechter geworden. Wij vinden het alvast het proberen waard!

