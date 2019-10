Goed Gevoel Habits update: Is onze redactrice nu écht bezig aan haar allerlaatste dieet? Birte Govarts

16 oktober 2019

10u29

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond In mijn zoektocht naar een verantwoorde manier om gewicht te verliezen, stuitte ik op de website van MijnLaatsteDieet. Is er een naam die meer veelbelovend klinkt voor een levenslange jojoër zoals ik? Ik dacht het niet! Daarom besloot ik mijn lichaam nogmaals te doneren aan de wetenschap en het uit te testen.

Even terug naar begin dit jaar: omdat ik al mijn hele leven jojo, ging ik op zoek naar meer inzicht in mijn eetgedrag én een gezonder eetpatroon. Ik bezocht coach Ilona Harmeijer, die gebruikmaakt van hypnosetechnieken en die ervan overtuigd is dat vermageren niet alleen te maken heeft met gezond eten, maar ook met je mentale welzijn. Na enkele sessies met haar zit het met dat mentale welzijn al véél beter en zet ik mijn eerste stappen om mijn ongezond eetpatroon te verbreken. Nu ik sterker in mijn schoenen sta, is het tijd voor de volgende stap. Want ik wil natuurlijk ook blijvend gewicht verliezen. Op Facebook lees ik een commentaar over MijnLaatsteDieet. ‘Een dieet waar ik nog nooit over gehoord heb?’, denk ik. ‘Da’s vreemd!’ Op naar de website. De eerste zin die ik daar lees, is ‘Gezond afslanken door duidelijkheid in je eetpatroon’. Een perfecte match met mijn missie van dit jaar, en dus besluit ik contact op te nemen met bedenker Gert Ballet. Die vertelt mij dat MijnLaatsteDieet je hormonale balans herstelt, waardoor je stofwisseling weer optimaal gaat verlopen en je lichaam de kans krijgt om overgewicht af te bouwen. Mijn interesse is gewekt en daarom maak ik meteen een afspraak voor een eerste gratis consultatie, bij Gert in Herk-de-Stad. Limburg, here I come!

Hormonen op hol

Die eerste consultatie duurt meteen anderhalf uur. Niet gek, want niet alleen stelt Gert tientallen vragen om mij en mijn situatie te leren kennen, hij legt ook haarfijn uit hoe zijn programma werkt. ‘Het belangrijkste wat je moet weten is dat elk chemisch proces in je lichaam bepaald wordt door hormonen’, klinkt het. ‘En zo heb je ook een aantal hormonen die invloed hebben op je stofwisseling. Het belangrijkste daarvan, is je menselijke groeihormoon. Dat stuurt heel je stofwisseling en krijgt van al die andere hormonen signalen, waardoor het weet wat het moet doen. Mensen die hier komen met gewichtsproblemen hebben hormonen die niet goed samenwerken. Het groeihormoon raakt de kluts kwijt, en gaat daarom op een laag pitje werken. In ons programma zorgen we ervoor dat je hormonen weer pérfect afgesteld worden, waardoor je groeihormoon weer weet wat te doen en je stofwisseling stimuleert.’ Om met het dieet te kunnen beginnen, moet ik eerst naar de dokter voor een bloedprik. ‘Ik vraag bloedwaarden van onder andere je lever, nieren, schildklier en pancreas en ga vervolgens naar je vochtbalans en cholesterol kijken’, gaat Gert Ballet verder. ‘Al deze waardes geven mij een idee hoe het met je algemene gezondheid gesteld is, en dan kan ik bepalen of je met het programma kan starten.’

Vier fases

Gelukkig word ik goedgekeurd, en kan ik enkele weken later aan de slag. Het programma bestaat uit drie fases. ‘De eerste fase is de voorbereidingsfase. Ik begin nooit onmiddellijk met het eigenlijke dieet. Sommige mensen hebben een speciaal eetpatroon of eten heel onregelmatig, er zijn er die nooit ontbijten … Tijdens deze week voorbereiding brengen we structuur in je eetpatroon. Je eet drie maaltijden per dag, begint meer water te drinken én beperkt zoetigheden. Daarnaast bouw je ook je koolhydraten af. Want hoewel we bij Mijn Laatste Dieet werken met gewone voeding – en dus niet met shakes of vervangmaaltijden – gaan we iets anders om met koolhydraten. Aardappelen, rijst, pasta en brood zijn niet ongezond, maar leveren ons lichaam wél te veel directe energie. Daarom moet je ze tijdens deze fase vervangen door andere koolhydraten, zoals crackers, noten en zaden. De tweede fase is de afslankfase, waarin je van je huidige gewicht naar je gewenste gewicht gaat. We kiezen voor een gewicht dat niet alleen haalbaar is, maar ook houdbaar. Tijdens deze tweede fase eet je drie maaltijden per dag, die bestaan uit exacte hoeveelheden eiwitten – dus vlees, vis, eieren of kaas -, groenten en eventueel koolhydraten. Daarnaast mag je ook nog tussendoortjes eten. De derde fase is de stabilisatiefase, een periode van vijf weken waarbij we elke week voedingsmiddelen laten terugkomen in je eetpatroon, tot je voelt: meer is niet nodig. Bovendien gaan we kijken op welke voedingsmiddelen jouw lichaam het sterkst reageert, en hoe jij daarop kan inspelen, om zo op gewicht te blijven. Ten slotte is nog de nabegeleiding. Tijdens deze vierde fase krijg je bijkomend advies om ervoor te zorgen dat alles goed blijft gaan, want met MijnLaatsteDieet wil ik – uiteraard – gaan voor een blijvend resultaat.’

Twee weken later

Ondertussen ben ik twee weken bezig met MijnLaatsteDieet, en zit ik in de tweede fase. En ik moet toegeven: het valt me beter mee dan gedacht. Van Gert kreeg ik een dikke map mee die me exact vertelt wat ik moet doen. Ik heb een (lange) lijst met toegestane voedingsmiddelen, en een overzicht van wanneer ik wat mag eten. Door me goed aan de instructies te houden, heb ik absoluut geen honger. Het enige waarmee ik het af en toe moeilijk heb? Het feit dat ik tijdens deze fase geen alcohol mag drinken. Niets lekkerder dan een glaasje wijn af en toe, maar om mijn hormonen optimaal af te stellen, mag het écht niet. Gelukkig zie ik op de weegschaal al resultaat: ik ben drieënhalve kilogram kwijt, en dat motiveert natuurlijk om mij aan de regels te houden. Benieuwd of dit écht mijn allerlaatste dieet is? Ik houd jullie op de hoogte in een volgend artikel!

