Goed begonnen, is half gewonnen: deze sportkledij geeft een boost aan je zelfvertrouwen Charlotte Dierckx

02 februari 2018

09u33 1 Fit & Gezond Terwijl januari alweer achter de rug is, komen we stilaan tot het besef dat we onszelf vaker niet dan wel richting de sportschool slepen. Eerlijk, wij begrijpen dat. Jezelf in een strakke legging en sportbeha wurmen is nu niet echt een uitnodigende gedachte, waardoor die sportsessie al gauw wordt uitgesteld. Een comfortabele sporttenue die je vormen in model houdt, is dan een stap in de goede richting. Wij zetten alvast 5 sportitems voor meer zelfvertrouwen op een rijtje.

Alsof staan zweten en puffen in de sportschool nog niet beschamend genoeg is, voelen we vaak ook nog eens het schaamrood op de wangen trekken wanneer we in onze - vaak niet zo flatterende sportoutfit- de sportschool betreden. Een joggingbroek die zwembandjes accentueert in plaats van verdoezelt, of een sportbeha die vetrolletjes genadeloos vermenigvuldigt, het is de nachtmerrie voor menig sportende vrouw. Nochtans bestaat er wel degelijk sportkledij die jouw mooiste lichaamsdelen in de verf zet. Een platte buik, strakke bibs en ronde boezem, met de juiste sportkledij lijkt de helft van het werk al gedaan.

1. Momentum Pro sportbeha van Anita Active, € 99,95 in lingeriewinkels

Het beste van alle sportbeha's in één model? Het lijkt te mooi om waar te zijn en toch is het net datgene wat de Momentum Pro belooft. De gevormde cups en gevoerde rug geven het bovenlichaam de maximale ondersteuning daar waar nodig, terwijl de ergonomische schouderbanden (die ver van de hals liggen) op hun beurt weer zorgen dat onaangename spanningen worden voorkomen. Gedaan met de sportbeha's die zowel jou als je borsten naar adem doen happen. Als we professionals mogen geloven, is dit dé must have voor een sportieve vrouw.

2. HKMX Sportlegging Comfort DK, € 37,99 bij Hunkemöller

Zeg hallo tegen je innerlijke Kim K, want deze sportbroek ontworpen door Doutzen Kroes is een ware metamorfose voor je billen. De hoge tailleband maakt moeiteloos komaf met een puddingbuikje, terwijl de figuurcorrigerende stof zwembandjes feilloos wegwerkt. Een vleugje mesh erbij en je hebt een sportbroek die voor de verandering ook nog eens sexy is. Het is zeker en vast niet de enige in zijn soort, maar deze is alvast wel onze favoriet.

3. Dri-FIT trainingstop met lange mouwen, € 45 bij Nike

Ben jij onzeker over je armen? Of paradeer je liever niet in een sportbeha? Dan is deze shaping sporttop van Nike het ideale alternatief. Dankzij de nauwaansluitende fit oog je makkelijk 5 kilo lichter (daar waar nodig weliswaar), maar dan zonder het benauwde gevoel van een sardientje in blik.

4. Bodylift badpak, € 51 in sportspeciaalzaken

In dit ietwat retro badpak waant haast iedere vrouw zich op de filmset van Baywatch. De ingebouwde cup is op zijn minst gezegd een boost voor je decolleté, maar blijft te allen tijde elegant. Een comfortabel badpak dat alles stevig op zijn plaats houdt, maar tegelijk aanvoelt als een tweede huid (inclusief wespentaille), meer moet dat niet zijn, toch?

5. Sportlegging shaping waist, € 19,99 bij H&M

Degelijke sportkledij hoeft overigens geen fortuin te kosten. Zo vind je ook bij winkels als H&M en Mango al figuurcorrigerende sportkledij voor een klein prijsje.