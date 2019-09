Glutenvrij eten als je niet intolerant bent is zinloos en kan zelfs schadelijke gevolgen hebben voor je gezondheid



Nele Annemans

20 september 2019

12u48

Bron: De Morgen, Goed Gevoel 0 Fit & Gezond “0,5% is glutenintolerant, maar 30% denkt dat hij het is”, vertelde topdokter Danny De Looze gisteren in Gert Late Night. Mensen die aan coeliakie lijden, kampen met diarree, constipatie en vermoeidheid en moeten een strikt glutenvrij dieet volgen. Maar glutenvrij eten omdat je denkt dat het gezond is, is onzin. Volgens verschillende experts kan het zelfs schadelijk zijn voor je gezondheid.

De Vlaamse Coeliakie Vereniging (VCV) schat dat er in België zo’n 55.000 coeliakie-patiënten zijn, maar slechts 5.500 mensen zijn zich er bewust van. Diagnose in een vroeg stadium is belangrijk, zodat veel fysieke schade en dus hoge medische kosten voorkomen kunnen worden. Maar glutenvrij eten als je niet intolerant bent, is geen goed idee. Volgens Michaël Sels, hoofddiëtist aan het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen kan een glutenvrij dieet voor iemand die niet glutenintolerant zelfs nadelige gevolgen hebben. “Minder brood of pasta eten is niet slecht. Maar wie alle gluten schrapt en geen volwaardige vervanging voor deze stoffen voorziet, dreigt te eindigen met energietekorten en/of een verstoorde glucosehuishouding in het lichaam”, aldus Sels.

Ook diëtiste Tanja Callewaert zegt dat de associatie tussen glutenvrij en gezond in veel gevallen volkomen onterecht is. “Gluten worden als eiwit gebruikt in ons lichaam, maar hebben tevens een belangrijke functie bij de bereiding van brood en koekjes. Om dezelfde rekbaarheid van het deeg te verkrijgen, moeten aan glutenvrije producten allerlei additieven toegevoegd worden. En ook het smaakverlies moet gecompenseerd worden, wat vaak gebeurt met snelle suikers en verzadigde vetten.” Afvallen doe je er dus ook niet van, want gluten en calorieën hebben niets met elkaar te maken.

Volgens Patrick Mullie is de glutenvrije foodtrend dan ook eerder een marketingstrategie. “Er zijn ongeveer 55.000 Belgen die glutenvrij moeten eten omdat ze een intolerantie hebben. Als zij gluten eten, krijgen ze krampen en diarree. Maar een firma kan niet leven van 55.000 mensen. Het is voor de verkoopcijfers veel beter dat 11 miljoen mensen glutenvrij eten. Door die marketing zijn er veel mensen die denken dat ze klachten ervaren na het eten van gluten, maar die eigenlijk niet intolerant zijn. Zij kunnen zich beter eerst laten onderzoeken door een huisarts. Hij moet beslissen of je glutenvrij moet eten of niet, niet de producent.”

Door de glutenhype doen veel mensen ook aan zelfdiagnose, maar dat is een slecht idee, volgens experts. Niet alleen omdat veel mensen zich als glutenintolerant bestempelen, terwijl ze prima gluten kunnen eten, maar ook omdat het echte medische tests in de war schopt. Zo vertelt diëtiste Esther Melenberg: “De trend zorgt ervoor dat mensen zichzelf gaan ‘diagnosticeren’ in plaats van in het ziekenhuis een darmbiopt te laten doen. Zelfs als klachten inderdaad gerelateerd zijn aan gluten, is zelf dokteren geen goed idee. Op die manier kan een bloedtest of biopt namelijk geen coeliakie meer aantonen en zal er een glutenchallenge - opnieuw gluten eten - gedaan moeten worden.”