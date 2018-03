Glaucoom is wereldwijd de 2de belangrijkste oorzaak van blindheid: deze week laat je het gratis opsporen TVM

13 maart 2018

15u00 7 Fit & Gezond Bono, Pat Krimson en actrice Roseane Barr zijn maar een paar van de bekende namen die glaucoom hebben. Een ziekte die de oogzenuw geleidelijk en onherstelbaar beschadigt en uiteindelijk tot blindheid kan leiden als het niet behandeld wordt. Een vroegtijdige opsporing is dus cruciaal. Deze week is het Wereld Glaucoom Week en heel wat ziekenhuizen in ons land voeren daarom gratis oogonderzoek uit.

Glaucoom (ook wel groene staar) is een aandoening waarbij de oogzenuwcellen langzaam afsterven, meestal door een verhoogde oogdruk. Daardoor valt er een deel van het gezichtsveld uit. Omdat glaucoom in een beginstadium weinig tot geen klachten veroorzaakt, weten zowat 50 % van de patiënten niet eens dat ze aan de aandoening lijden. In ontwikkelingslanden kan dat oplopen tot 90 %.

Oorzaak

Het is geweten dat een verhoogde oogdruk gedeeltelijk de oorzaak is van glaucoom. Ook een afwijking van de bloedvaten bij of in het oog kunnen een rol spelen. Maar verder is nog weinig bekend over de oorzaken. Factoren die de kans op glaucoom verhogen zijn onder meer als de aandoening voorkomt in de familie, hoge bijziendheid, ouderdom, het gebruik van bepaalde geneesmiddelen en oogdruppels en een oogtrauma.

Glaucoom kan vandaag de dag helaas niet genezen worden. Medicatie, laser en/of verschillende chirurgische technieken kunnen de voortgang van de ziekte en het verlies van het zicht wel afremmen of stoppen. Omdat glaucoom zonder behandeling tot onherstelbare schade aan de oogzenuw en uiteindelijk tot blindheid kan leiden, is het belangrijk om je regelmatig en op tijd te laten testen. Zo kun je de schade toch enigszins beperken.

Gratis oogonderzoek

Om wat meer aandacht te vestigen op de 2de belangrijkste oorzaak van blindheid, loopt nog tot vrijdag de Wereld Glaucoom Week. In dat kader voeren verschillende ziekenhuizen in ons land gratis oogonderzoeken uit. Zo kun je bijvoorbeeld deze vrijdag 16 maart tussen 8u30 en 16u30 terecht op de dienst oftalmologie van het UMC Sint-Pieter voor een gratis onderzoek. Een dag eerder, op donderdag 15 maart, kun je tussen 10u00 en 16u00 in Campus Gasthuisberg van het UZ Leuven terecht.