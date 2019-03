Gilles Van Bouwel verloor 15 kilo met suikerarm dieet: zo verminder je zelf je suikerinname TVM

13 maart 2019

14u56 0 Fit & Gezond Gilles Van Bouwel (30) viel het afgelopen jaar 15 kilo af door geen toegevoegde suikers meer te eten. Duidelijk een efficiënte manier om gewicht te verliezen, maar ook een gezonde. De wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde namelijk eerder al dat we gemiddeld 4 keer te veel suiker per dag eten, met catastrofale gezondheidsgevolgen als resultaat. Wij geven enkele tips om alleszins wat minder toegevoegde suikers binnen te krijgen.

“Vorig jaar werd er bij mijn trainingen crossfit een voedingsprogramma geïntroduceerd, waarbij een van de uitdagingen was om drie maanden suikerarm te eten. Zo gezegd, zo gedaan, en ik ben toen als een gek kilo’s verloren. Dat motiveerde me om op mijn voeding te blijven letten”, vertelt Gilles Van Bouwel. “Mijn stelregel is dat ik geen toegevoegde suikers eet. Fruit, dat natuurlijke suikers bevat, eet ik wel.” Af en toe last Gilles wel een zogenaamde ‘cheat day’ in, want “24/7 in het gareel lopen, kan niemand”, zegt hij.

Dat we (veel) te veel suiker eten, is trouwens wetenschappelijk onderzocht “Gemiddeld zo’n 100 gram per dag, wat overeenkomt met ongeveer 400 calorieën”, zei voedingsexpert Patrick Mullie (VUB) eerder al aan onze krant. “Volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zouden we onze suikerconsumptie moeten verlagen tot 25 gram per dag, wat voor velen onhaalbaar blijkt. Zelf raad ik aan de suikerinname te beperken tot 10 procent van je benodigde dagelijkse aantal calorieën: eet je 2.000 kcal per dag, dan is 50 gram het maximum.”

Volle rijst en granen

“Op zich heeft ons lichaam geen suiker nodig, maar koolhydraten”, gaat Mullie voort. “Die worden door het lichaam omgezet in glucose en zorgen er onder meer voor dat onze hersenen goed kunnen functioneren. Gezonde, complexe koolhydraten zitten in donker brood, volle rijst, producten op basis van volle granen ... Ook fruitsuikers zijn niet vergelijkbaar met pure suiker, omdat ze omgeven zijn door vezels, vitaminen en mineralen, allemaal voedingsstoffen die ons lichaam nodig heeft. Door bijvoorbeeld een appel te eten, krijg je een verzadigd gevoel. Drink je een cola, dan doet dit niets aan je verzadigingsgevoel. Het is dus geen zwart-witverhaal. Niet alleen de hoeveelheid suiker die je eet, telt, maar ook waaruit je die haalt.”

Al hebben al die verborgen suikers in voedingsmiddelen wel een negatieve invloed op onze gezondheid. Mullie: “Uit tal van studies blijkt dat kinderen op steeds jongere leeftijd tandbederf krijgen door te veel suikers te eten en te drinken. Een ander gevolg is overgewicht. Kinderen die bijvoorbeeld gesuikerde ontbijtgranen eten, zullen vaak meer dan het dubbele van de aanbevolen 30 gram eten om voldoende verzadigingsgevoel te bekomen. Daarnaast zijn gesuikerde producten minderwaardige voeding. Snoep en cola bevatten amper vitaminen, mineralen en vezels. Zelfs als je ondanks alle snoep en frisdrank een gezond gewicht bewaart, blijft de kwaliteit van je voeding minderwaardig.”

Zo vind je verborgen suikers terug

Voor wie minder toegevoegde suikers wil eten, is het eerst en vooral belangrijk om te weten aan welke gerechten suiker is toegevoegd. Al moet je al een suikerdetective zijn om de toegevoegde suikers in pakweg ketchup of ontbijtgranen te vinden, vakkundig verstopt onder namen als fructosestroop en maltose. Een gouden regel om die suikers op te sporen, is om in de ingrediëntenlijst op zoek te gaan naar woorden die eindigen op “ose”, zoals glucose, dextrose en sacharose.

Slap gevoel

Wanneer je suiker eet, krijg je een boost en voel je jezelf weer fitter. Dat herhaalt zich keer op keer. Daardoor lijkt het trouwens alsof je een suikerverslaving hebt, maar eigenlijk is het eerder een foute gewoonte. Door suiker te schrappen, kun je dan ook last hebben van energiedips en soms zelfs het gevoel hebben dat je flauw gaat vallen. Ga dat tegen door voldoende suikervrije snacks mee te nemen zoals Griekse yoghurt, blokjes kaas, of groenten en een dip van hummus. Als je meer zin hebt in een zoete snack, kies je het best voor een stuk fruit. Al moet je daar wel niet mee overdrijven ter compensatie: je eet het best maximum tot 2 à 3 stukken fruit per dag, inclusief sapjes en smoothies.

Reset je smaakpapillen

Als je nauwelijks nog suiker eet, smaakt alles anders. Fletser en meer smaakloos. Gelukkig kan je je smaakpalet beïnvloeden door het 2 weken vol te houden. Daarna zullen gerechten met suiker in zelfs even veel té zoet smaken omdat je het hoge suikergehalte niet meer gewoon bent. Suikervrije voeding zal dan plots wel zoet genoeg smaken. Al raakt je smaakpalet helaas weer even snel gewend aan toegevoegde suiker. Jezelf een weekje respijt gunnen, betekent alleszins voor je smaakpapillen dat je opnieuw van 0 moet beginnen.

Eiwitten en vetten

Vooral in het begin van je suikervrije dieet doe je er goed aan om genoeg eiwitten en vetten op het menu te zetten. Daardoor zal je langer een vol gevoel ervaren, waardoor je minder snel trek hebt in suikerrijke snacks.

Leid jezelf af bij hevige trek

Uiteraard zullen er momenten zijn waarop je plots intens veel zin hebt in een stuk chocolade of een koekje bij de koffie bijvoorbeeld. Gun jezelf dat zeker na de eerste 2 weken ook af en toe. Als je toch niet wil toegeven, zoek je beter even afleiding op. Ga wandelen, kauw op een kauwgom of luister naar muziek.

Partners in crime

Zoek iemand die ook wil stoppen. Daarbij heb je het voordeel dat je elkaar kan steunen, aanmoedigen en begrijpen. Samen sterk!

Je voelt je beter in je vel

In het begin zal je het ongetwijfeld zwaar hebben. Maar na verloop van tijd zul je jezelf wel degelijk beter in je vel voelen en ook je humeur zal verbeteren. Bovendien heeft stoppen met suiker ook een positief effect op je huid én je verliest er meestal ook gewicht door. Dat kan je motiveren om het te blijven volhouden.

Maar opnieuw: wees niet té streng voor jezelf. Want zoals Gilles ook al zei, lukt het niemand om 24/7 in het gareel te lopen. Gun jezelf af en toe nog dat stuk taart of zelfs een hele plak chocolade als je daar zin in hebt. Door mild te zijn, zul je het uiteindelijk alleen maar beter kunnen volhouden.