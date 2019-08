Gids tegen bijtende insecten: zo voorkom je dat je wordt aangevallen

Fit & Gezond

Het hoogseizoen voor bijtende en stekende insecten is volop aan de gang. Maar kan je voorkomen dat je wordt aangevallen door muggen, teken en processierupsen? En wat helpt er nu echt tegen vervelende jeuk en rode bultjes van insectenbeten of -steken? Experten geven hun beste tips om ze te voorkomen en/of te genezen. Wat je het best kan doen tegen wespensteken, lees je hier