Gezondheid van je hart verbeteren? Eet een lepel olijfolie per dag

Het mediterrane dieet staat op nummer één van de beste algemene, plantaardige en makkelijke diëten om te volgen. Volgens onderzoekers staat olijfolie, één van de hoofdingrediënten van die keuken, met stip bovenaan als belangrijkste ingrediënt voor een gezond hart.

“Ons doel was te onderzoeken of een hogere olijfolieconsumptie echt gunstig is”, zegt Marta Guasch-Ferre, researcher aan de Amerikaanse Harvard Medical School. Wetenschappers onderzochten vierentwintig jaar lang de voordelen van olijfolie op de hartgezondheid. Er namen meer dan 63.000 vrouwen en ruim 35.000 mannen deel aan het onderzoek, en geen van hen was bij de start kanker- of hartpatiënt. Iedere drie jaar vond er een check-up plaats om de gegevens over gezondheid en voedingskeuzes van alle participanten te updaten.

Onverzadigde boven verzadigde vetten

Zij die meer dan de helft van een eetlepel olijfolie per dag aten, hadden tot 15% minder kans op hart- en vaatziekten en 21% minder kans op aandoeningen aan de kransslagaders. Waarin verschilt olijfolie dan van andere oliën? De studie vergeleek de cardiovasculaire voordelen met die van andere plantaardige oliën, waaronder maïs-, soja- en zonnebloemolie. Daaruit kwamen vergelijkbare resultaten op vlak van hartgezondheid. “Dat komt omdat alle plantaardige oliën een goede samenstelling hebben”, verduidelijkt Rosa Luyten, stafmedewerker gezonde voeding bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. “Deze bevatten onverzadigde vetten, zogenaamde ‘goede’ vetten. Daarom verkies je best olie boven bijvoorbeeld boter, want dat bevat meer verzadigde of ‘slechte’ vetten. Onverzadigde vetten bieden namelijk bescherming tegen hartziekten.”

“Dit betekent dat het vervangen van elk type dierlijk vet door een plantaardige variant een positief effect heeft op de cardiovasculaire gezondheid”, zegt de Amerikaanse onderzoekster Guasch-Ferre. Neem daarbij wel in acht dat kokos- en palmolie ook plantaardig zijn. Maar deze zijn in tegenstelling tot de andere varianten wél rijk aan verzadigde vetten. Verkies deze dus niet voor dagelijks gebruik.

Olijfolie daarentegen heeft nog extra algemene gezondheidsvoordelen, waaronder het stimuleren van het geheugen en het verlagen van de bloeddruk. “Wij raden wel aan om goed te variëren. Want verschillende oliën hebben namelijk ook verschillende voordelen”, benadrukt Luyten. Bovendien zijn plantaardige varianten een bron van vitamine E, iets dat het lichaam niet zelf kan aanmaken. Maar het speelt wel een cruciale rol bij de bescherming van ons lijf tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Een lepeltje – eender welke – olie a day, keeps the doctor away, dus!

