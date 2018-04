Gezond snacken onmogelijk? Niets van, zo maak je de juiste keuze Margo Verhasselt

12 april 2018

15u07

Bron: well+good 0 Fit & Gezond Iedereen die stiekem een hele dag door eet steekt nu zijn hand op! Schuldig? Wij ook. Snacken, het is zo'n puur genot. Maar niet altijd even gezond, tenminste wanneer je voor ongezonde snacks kiest. In een ideale wereld grijp je alleen nog maar naar fruit en groenten en laat je die paaseitjes aan de kant liggen. Onmogelijk? Fout. Wij helpen je graag op weg.

Drie maaltijden per dag: dat wordt ons voorgeschreven. Maar tussendoor wat snacken is onvermijdelijk, en dat kan helemaal geen kwaad wanneer je voor de juiste snacks kiest. Goede keuze: groenten en fruit, minder goede keuze: chocolade en koekjes. Wanneer je voor de goede keuze gaat, mag je ook veel meer tussendoor snacken. Ze zijn gezonder, lager in calorieën en gaan je meer vullen: win-win-win.

Maar hoe zorg je er nu voor dat je naar de juiste snacks grijpt en de foute keuzes aan de kant laat liggen?

Voeg ze toe aan je routine

Een gemakkelijke manier om de inname van gezonde voeding te verdubbelen is door ze toe te voegen aan je dagelijkse routine. Maar hou het simpel: een potje gesneden worteltjes per dag, een handje bosbessen bij de yoghurt in de morgen. Het moet niet altijd ingewikkeld zijn. Dit zijn goede tips voor overdag, maar wat 's avonds? Je kan bijvoorbeeld wat bloemkool door je rijst mengen bij je avondeten, of een extra avocado snijden, om gezonde voeding te maken hoef je heus geen keukenprinses te zijn.

Hou gezonde snacks binnen handbereik

Leg fruit en groentjes klaar waar je ze kan zien en dit liefst de hele dag. Op de bureau op het werk, in een mooie mand in de keuken, een leuke vaas met appelen in de living? Er zijn genoeg opties!

Hou hierbij ook rekening met je snackgewoonten, ben jij iemand die standaard opnieuw honger krijgt om 15 uur in de namiddag? Voorzie dan wat hummus en selder in de frigo op je werk. Kan jij het niet laten om te knabbelen voor televisie? Dan is een verse fruitsla geen slecht idee.

Bespaar tijd

Geen tijd om veel te koken en ook geen zin om in de weekends uren in de keuken te staan voorbereiden voor de komende week? Niemand die het je kwalijk neemt. Maar je hoeft het jezelf niet altijd moeilijk te maken. We stellen je voor: diepvries. Groenten en fruit uit de diepvries zijn vaak even gezond (of nog gezonder) dan verse groenten en in een mum van tijd klaar.

Vermijd de dagelijkse sleur

Deze week al 8 groene appels naar binnengespeeld? Dat begint saai te worden, mee eens. Daarom is het belangrijk dat je moeite doet om af te wisselen. Probeer eens een nieuwe snack uit die je nog niet kende, of eet eens wat yoghurt bij die zoveelste banaan. Variatie zorgt dat er geen dagelijkse sleur komt kijken bij die goede gewoontes, waardoor je ze ook veel langer gaat volhouden.