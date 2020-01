Sylvester Stallone showt witgrijze haardos. En hij is niet alleen: grijs is het nieuwe sexy

“Het vergt volharding, want er is een overgangsfase.”

Zagen we Sylvester Stallone, ondertussen toch ook al 73, op de rode loper, dan hoorde daar standaard een volle coupe zwarte lokken en een Benidorm-gebronzeerd kleurtje bij. Niet zo deze week op Instagram, toen de Amerikaanse acteur zich in een filmpje voor het eerst als silver fox outte. De afgelopen maanden waren er al tekenen aan de wand. Het haar van Stallone was al iets bleker dan we van hem gewoon waren. Maar nu is hij dus helemaal overstag gegaan.

Sly is niet alleen. Grijs is al een tijdje het nieuwe sexy. Omdat het een modetrend is- voor jong en oud-, maar ook omdat steeds meer mensen er bewust voor kiezen om voor eens en voor altijd komaf te maken met die uitgroei. “Vrouwen die het gewoon zijn om hun leven lang een kleurtje te hebben, krijgen een bloedhekel aan die uitgroei van zodra ze grijzer worden”, vertelt kapper Stijn Pellegrims van Mo’na in Mechelen.

“Gekleurd haar is prachtig, grijs haar is mooi, maar een uitgroei niet. Hoe je het draait of keert, drie, vier weken na een kappersbeurt is ie daar al terug. Kleuren neemt veel tijd in beslag, sommige mensen lopen ook tegen het budget aan en een uitgroei ziet er simpelweg onverzorgd uit. Om al die redenen kiezen steeds meer grijs wordende mensen ervoor om hun coupe stelselmatig helemaal grijs te laten worden.”

Kaal

Mannen hebben doorgaans minder moeite met dat grijs worden, meent kapper Jochen Vanhoudt van Jochen Vanhoudt Salon in Antwerpen. “Bij hen is kaal worden taboe, veel meer dan grijs worden. Hoewel, we zien toch dat er ook mannen zijn die voor een kleuring gaan, al is dat dan een soort spoeling, die het grijs nog wel een beetje zichtbaar laat waardoor het er eigenlijk allemaal heel naturel uit ziet.”

Vanaf wanneer is een volwaardig grijze coupe ‘gerechtvaardigd’? “Grijs kan heel hip en gewaagd zijn. Maar op jonge leeftijd echt al voor het naturelle grijs gaan? Mensen met jonge kinderen willen aan de schoolpoort toch niet de reactie krijgen dat oma er is om hen op te halen”, bedenkt Pellegrims zich. “Het is uiteraard voor iedereen anders, maar wij zien dat vrouwen er vanaf 50, 65 jaar voor durven gaan.”

Doorzettingsvermogen

Wie voor de ommekeer kiest, heeft trouwens best wat geduld en doorzettingsvermogen nodig. Want, zo stellen de kappers, er is een overgangsfase. “Het vergt wel wat”, zegt Vanhoudt. “Je kan niet meteen naar een volledig grijze toon gaan, vaak zitten er in het begin gelige highlights in. Of je moet het eerst al grijzer en grijzer laten kleuren tot je tegen de natuurlijke grijstint aan zit. De snelste oplossing is natuurlijk de schaar. Koningin Paola is er het beste voorbeeld van. Zij ging voor de korte pijn en liet haar haren ultrakort knippen, zo was alle kleur er ineens uit.”

Ook Sabine Boodts (51) volhardde. Zij besliste iets meer dan een jaar geleden om de blonde kleuring aan de kant te schuiven. “Mijn haar groeit heel snel, ik moest elke drie weken naar de kapper om het mooi te houden”, vertelt ze. “Een uitgroei van een centimeter vond ik al verschrikkelijk. Ik heb een aantal restaurants, ik vond het geen zicht tegenover de klanten. Al was er wel degelijk een twijfelfase (lacht). En het is doorbijten. Ook de reacties waren aanvankelijk gemengd. Klanten en vrienden waren positief, voor de familie was het iets meer wennen. Maar zelf ben ik heel blij dat ik de stap heb gezet.”