Als het kriebelt moet je sporten... of kammen: 24 weetjes over luizen en neten Matthijs Meeuwsen

06 maart 2019

16u05

Bron: AD.nl 0 Gezond haar In Nederland is het vandaag nationale luizendag, maar ook bij ons worden tijdens schoolvakanties kinderhoofden massaal uitgekamd op hoofdluizen. Opnieuw zal de klopjacht een wanhoopsoffensief blijken. 24 weetjes over het beestje dat zich maar niet laat uitroeien.

1. Zoals tijgers het best gedijen in dichtbegroeide oerwouden en de poolvos kiest voor de arctische toendra, zo zijn er ook dieren die zich hebben gespecialiseerd in de survival op het menselijk lichaam. Daaronder drie luizen: de schaamluis, kleerluis en hoofdluis.

2. Onze hoofdhuid biedt alles wat het luizenhart begeert: warmte, vocht en een schier onuitputtelijke voorraad mensenbloed. Gemiddeld zet een hoofdluis zes keer per dag de tanden van zijn uitschuifbare snuit in je huid.

