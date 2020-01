Gezond eetpatroon kan spermakwaliteit al na 1 week verbeteren Nele Annemans

03 januari 2020

10u09

Over de invloed van voeding op de spermakwaliteit van de man werd al heel wat geschreven. En daar kan nu nog een streepje inkt aan toegevoegd worden. Volgens een nieuw onderzoek zou het voedingspatroon van een man immers de spermakwaliteit al na één week kunnen beïnvloeden.

Voor de studie werden 15 gezonde, niet-rokende mannen tussen de leeftijd van 20 en 27 jaar met een normale body mass index (BMI) opgetrommeld. De onderzoekers van Linköping University in Zweden vroegen de deelnemers om twee weken lang een bepaald dieet te volgen. Tijdens de eerste week kregen ze een gezond en gevarieerd menu voorgeschoteld met veel granen, brood, aardappelen, fruit en groenten, weinig vetten en snoep en een matige hoeveelheid zuivel, vlees, vis, eieren en bonen.

Tijdens de tweede week consumeerden de deelnemers naast het dieet een grote hoeveelheid suiker, 375 gram suiker om precies te zijn.

Het team mat de spermakwaliteit voor en na elk dieet. Daaruit bleek dat het sperma van een derde van de deelnemers aan het begin van het onderzoek maar weinig beweeglijk was. Het team was echter verrast toen ze ontdekten dat aan het einde van het onderzoek de beweeglijkheid van het sperma bij alle deelnemers normaal geworden was, waarbij de grootste verbetering na de eerste week te zien was.

“Onze resultaten tonen aan dat voeding de beweeglijkheid van het sperma wel degelijk beïnvloedt en dat die effecten al na één tot twee weken merkbaar zijn”, aldus Anita Öst, hoofdauteur van de studie.

De onderzoekers voegden eraan toe dat de toename van de beweeglijkheid van het sperma waarschijnlijk te wijten is aan het gezonde dieet, al kunnen ze niet uitsluiten dat de hoge suikerinname in de tweede week ook de kwaliteit beïnvloedde.

Antioxidanten

Hoewel het om een erg kleinschalige studie ging, en meer onderzoek nodig is, bleek uit eerdere studies al dat een ongezond eetpatroon slecht is voor de spermakwaliteit. Dat voeding een belangrijke invloed heeft op de mannelijke vruchtbaarheid bevestigde professor Frank Comhaire van de dienst endocrinologie aan de UG eerder eerder al aan De Morgen. “In Vlaanderen wordt veel te weinig vis gegeten”, zegt professor Frank Comhaire van de dienst endocrinologie aan de UG. “Hetzelfde voor groenten. Terwijl die een heel gunstig effect kunnen hebben op de zaadcellen. Zo bevat sojaolie bijvoorbeeld antioxidanten. Oxidanten in het lichaam kunnen cellen beschadigen en zaadcellen zijn hier bijzonder gevoelig voor. De buitenkant bestaat immers uit een dun filmpje van olie. En zuurstof gaat dit olielaagje beschadigen, zodat in een eicel komen niet meer mogelijk is. In een onderzoek dat wij uitvoerden waarbij we antioxidanten toevoegden, in de vorm van vitamine A of E, verbeterde de samenstelling van hun zaadcellen.”

Maar niet alleen voeding heeft een invloed op de spermakwaliteit, ook de genetische aanleg, levenswijze, bepaalde ziektes en de omgeving met bootsstelling aan chemische en hormonale stoffen spelen een rol.