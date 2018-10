Gezond de herfst door? Zet je ramen open Liesbeth De Corte

18 oktober 2018

14u45

Bron: The Telegraph 0 Fit & Gezond Met de herfst is ook het snotterseizoen begonnen. We willen allemaal natuurlijk het liefst een vervelende verkoudheid vermijden. Onder het mom ‘alle kleine beetjes helpen’ is het een goed idee om je ramen wat vaker open te zetten, dat zeggen althans wetenschappers van de universiteit van Oregon.

De onderzoekers hebben verschillende miniatuurkamers gemaakt om te controleren wat het effect is van een verduisterde ruimte, open gordijnen en dus zonlicht en ramen die ook uv-licht doorlaten. Na 90 dagen verzamelden de bollebozen het stof uit de kamers voor een grondige analyse.

De reden voor dit onderzoek? “Zeker tijdens de herfst- en wintermaanden spenderen veel mensen hun tijd binnenshuis. En in huisstof zit een verscheidenheid aan bacteriën, waaronder ook ziekteverwekkers als pathogenen”, legt hoofdonderzoeker Ashaan Fahimipour uit.

Wat blijkt? In donkere ruimtes kan zowat 12% van de bacteriën in het stof zich vermenigvuldigen. In kamers met daglicht is dat 6,8% en in die met uv-licht is dat nog maar 6,1%. Wie voor het beste resultaat wil gaan moet heus de ramen niet vervangen, af en toe de vensters openzetten werkt ook al om uv-licht binnen te laten.

Bovendien worden de bacteriën in de verduisterde ruimtes vaak gelinkt aan luchtwegaandoeningen en ademhalingsproblemen, terwijl die beestjes niet gevonden werden in de kamers mét daglicht.

“Deze studie bewijst dat een oude volkswijsheid wel degelijk klopt: daglicht kan effectief microben in huisstof doden”, zegt Fahimipour nog. Hij geeft wel toe dat er nog meer onderzoek nodig is naar de achterliggende mechanismen en het effect van zonlicht op bacteriën.