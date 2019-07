Gezocht: de gezondste hap op Tomorrowland VW & NA

21 juli 2019

Wie zoekt, die vindt, al vraagt het op een festivalterrein vaak wat meer moed en doorzettingsvermogen om niet voor de eerste de beste pasta of pizza te zwikken, maar op zoek te gaan naar een gezond(er) alternatief. Wij gingen op zoek naar de gezondste hap op de festivalweide.

Wie gezond wil eten op Tomorrowland moet daar ofwel een stevige duit voor neertellen en in één van de luxe-etablissementen neerstrijken of er een beetje zoekwerk voor overhebben. Onze zoektocht naar een blaadje sla bracht ons voorbij heel wat pizza en pasta (met hier en daar een portie rucola for good measure). Een gezonde portie groen vonden we op twee standen, al durven we ook dit niet als onverdeeld gezond classificeren.

Wie bij Balls & Glory een meatball bestelt, kan daar nog een vers slaatje met watermeloen bij nemen. Lekker verfrissend, en met een stevige portie verse watermeloen. Het slaatje is evenwel niet alleen te bestellen. Wie gezond wil doen, moet er een meatball bij nemen. Wij raden de versie met kip of de vegetarische variant aan als gezondste opties.

Iets verder passeren we de tacostand. Niet meteen de plek waar je verwacht om een gezonde maaltijd te scoren, al worden we er meteen aangenaam verrast. De vegetarische optie op de kaart bevat immers best wat tomaat, komkommer, maïs en guacamole. Niet ideaal, maar goed genoeg voor iedereen die eens iets anders wil dan een frietje met mayonaise.