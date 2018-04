Getest: vetcellen verwijderen via bevriezing met 'Coolsculpting' Sylvia Van Driessche

15 april 2018

17u09 0 Fit & Gezond Ik detox nu al zeven weken onafgebroken mijn lijf, en toch zijn er nog (vet)plekjes waar ik niet tevreden mee ben. Tijd om vals te gaan spelen met Coolsculpting.

Wat is het? Coolsculpting is de nieuwe sensatie onder de esthetische behandelingen. Het verwijdert lokaal 20 tot 25 procent van je (allerkoppigste) vetcellen via bevriezing. De bevroren, en dus afgestorven, vetcellen worden daarop geleidelijk door je lichaam afgevoerd. Het duurt twee tot drie maanden voor je resultaat ziet, omdat je lichaam elke dag maar x aantal vetcellen afvoert.

Wat belooft het? Vet verwijderen op probleemzones zonder snijden, pijn, gevaar voor omliggend weefsel, littekens, hersteltijd ('downtime') en met resultaat. Zones die je kan laten behandelen zijn: buik, flanken, heupen, dijen, armen, borst, kin, knieën, rug, vet-rolletjes aan de oksel en in sommige gevallen ook 'man boobs'.

