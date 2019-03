Prisma Protect SPF30 Gesponsorde inhoud Getest: kan één moisturizer je huid doen stralen én beschermen? Advertorial van Dermalogica

13 maart 2019

11u00 0 Fit & Gezond Heb jij geen tijd voor een uitgebreide huidverzorgingsroutine? De nieuwe Heb jij geen tijd voor een uitgebreide huidverzorgingsroutine? De nieuwe Prisma Protect SPF30 van huidspecialist Dermalogica belooft je velletje te hydrateren, te beschermen, te perfectioneren én te laten stralen. Zoveel voordelen in één tube: is dat too good to be true? Redactrice Kristina nam de proef op de som.

“Eerlijk is eerlijk, ik ben geen held als het op huidverzorging aankomt. Mijn make-up eraf halen voor ik na een lange dag onder de wol kruip, lukt nog net. ’s Morgens een hydraterende crème aanbrengen ook. Maar uv-bescherming? Dat komt er alleen van wanneer ik op het strand lig. Exfoliëren, scrubben, maskers of serums aanbrengen? Mijn huid zou daar ongetwijfeld een gezondere gloed door krijgen, maar er staat zo al genoeg op mijn to do-lijstje. Een multitasker als de Prisma Protect SPF30 is dus méér dan welkom in mijn leven.”

Hallo, uitstraling!

“Dermalogica heeft een uitstekende reputatie. Ik weet dat de producten van het huidverzorgingsmerk nooit stoffen bevatten die irritatie kunnen veroorzaken, zoals alcohol of parfum. Toch werd ik een beetje zenuwachtig toen ik voor het eerst het dopje van de moisturizer had geschroefd. De crème heeft een vrij rijke textuur, een beetje zoals zonnecrème. Zou dat mijn poriën niet verstoppen? Die durven zich nogal aanstellen, en met een belangrijke presentatie in het vooruitzicht had ik echt geen zin in puistjes. Gelukkig bleek mijn vrees ongegrond. Ik merkte zelfs heel snel positieve resultaten. Bijna vanaf dag één werd mijn uitstraling opmerkelijk frisser en gezonder. En neen, ik ben niet vroeger gaan slapen dan anders! Dat komt door de hydraterende werking van de Prisma Protect SPF30 en door de Intelligente Drone Technologie, lees ik op de achterkant van de tube. Wat dat precies betekent moet ik even opzoeken: blijkbaar brengt de crème capsules met fotosensitief ingrediënt naar bepaalde specifieke cellen, waardoor daglicht wordt omgezet in energie en mijn teint een boost krijgt. Klinkt wat sciencefictionachtig, maar mijn huid straalt, dus het werkt.”

Beschermd gevoel

“Een andere belangrijke troef van de Prisma Protect SPF30 is dat hij de huid beschermt tegen schade door uv, luchtvervuiling en vrije radicalen. Die effecten zijn pas op lange termijn merkbaar, dus ik kan ze moeilijk in kaart brengen. Toch geeft de crème me een heel beschermd gevoel wanneer ik hem aanbreng voor ik de deur uitga. Het is een feit dat mijn huid doorheen de dag heel wat te verduren krijgt. Ik ben ervan overtuigd dat deze moisturizer de natuurlijke bescherming van mijn huid versterkt en zal helpen om ze - hopelijk nog véle jaren - rimpelvrij te houden.”

Het verdict:

“Mijn huid wordt niet alleen beschermd, ze voelt ook de hele dag door gehydrateerd aan en ziet er egaler uit dan voordien. Ik heb zelfs een complimentje gekregen over mijn frisse uitstraling! Jawel, deze moisturizer mag blijven.”

Prisma Protect SPF30 zelf ervaren? Bezoek op 30 maart of 25 mei de Dermalogica Concept Spaces in Gent, Antwerpen, Maastricht of een Dermalogica Ambassador en krijg een gratis FaceFit treatment.

Kan je niet wachten? Vind hier je dichtstbijzijnde huidexpert voor een gratis huidanalyse en kennismaking met de Prisma Protect SPF30.

Prisma Protect SPF30 is nu verkrijgbaar.