Getest: floating tegen stress

11 maart 2018

18u29 0 Fit & Gezond Het leven is leuker als je kalm bent. Wat jou ontspant, kan echter iets helemaal anders zijn dan wat mij ontspant, en toch helpt een dosis magnesiumsulfaat iedereen bij het loslaten van stress. En laat dat nu net het basisidee zijn van floating, een nieuwe antistressbehandeling waarbij je een uur lang ronddrijft in een gesloten tank.

Vorige zomer waren mijn man en ik op reis in Italië, toen een local ons vertelde over de natuurlijke zwavelbaden in de regio. Ik was geïntrigeerd: 'water' en 'warmte' vind ik altijd een gouden combo. Al diezelfde zonsondergang kwamen we aan bij een vijftal kleine baden in de open natuur, volop bevolkt door Italianen. De lichten van het dorpje schitterden in de verte en de badgasten fluisterden wat tegen elkaar of doken kopje onder in het water, melkwit door de naar rotte eieren ruikende zwavel. Het hele tafereel werd nog idyllischer toen iedereen aan één kant van het bad in alle stilte naar de volle maan ging staren.

"Nu snap ik waarom jij al die badtoestanden zo graag afloopt", zei mijn man toen we weer richting onze auto stapten. "Ik voel me opvallend ontspannen." Dat gevoel was inderdaad een pak intenser dan na pakweg een saunabezoek. We stapten als in een roes.

Toen ik de volgende ochtend 'zwavel' googelde, leerde ik hoe dat kwam: de opname ervan door de huid helpt je lichaam negen uur lang het stresshormoon adrenaline af te breken. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker dat afbraakproces verloopt. We kunnen er dus best wat hulp bij gebruiken.

