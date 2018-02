Getest: de ijssauna"De laatste 30 seconden zijn de koudste" Eva Van Driessche

11 februari 2018

09u00 0 Fit & Gezond Het was wel het laatste waar ik van droomde in de winter. Drie minuten vrijwillig in een ruimte van -110° gaan staan. Maar de vele voordelen die ik las over cryotherapie overtuigden me toch.

De theorie: koude geneest en verjongt

Bij een Cryosauna vertoef je drie minuten in een ijskoude ruimte, tot -110° celcius. De resultaten voor je lichaam zijn spectaculair. Door in extreme koude te staan, gaat je lichaam in overlevingsmodus, al je bloed concentreert zich rond je vitale organen om die warm te houden. Als je daarna weer uit de koude komt vloeit het bloed snel terug naar je ledematen. En dat geeft een soort spoeleffect dat ontstekingen, verzuring in de spieren en opgehoopt vocht wegspoelt. Door het effect op spierherstel is het heel populair bij sporters. Maar ook mensen met onstekingspijnen (reuma en arthritis) of chronische ziektes hebben veel aan de behandeling. Na een ijskoud tripje zijn ze soms dagenlang pijnvrij. Het toestel werd dan ook ontworpen door een Japanse reumatoloog. De koude sauna zou ook ondersteunend werken bij het afslanken en het maakt je huid mooi strak.

(het artikel gaat verder onder de foto)

De test: is het nu griezelig?

"Als je even terugdenkt aan de allereerste keer dat je in een warme sauna ging was dat misschien ook niet zo vanzelfsprekend. Waarom zou je in die hitte gaan zitten tot je hoofd zo rood als een tomaat is? Maar de koude sauna is nu nog een stuk minder bekend en daarom schrikken mensen er nog van. Nochtans is het volledig pijnloos en eigenlijk helemaal niet griezelig, zeker niet als je de eerste keer onder begeleiding in de ruimte gaat.", stelt zaakvoerder Diana me gerust. Ze zorgt meteen voor twee enthousiaste kandidaten om me te begeleiden. Eerst ben ik daar wat onwennig bij, ik ga nog liever alleen met mijn angst de ruimte in, maar Diana raadt het niet aan. Ik snap achteraf waarom.

Eerlijk? Het voelt wel een beetje alsof je wordt ingevroren.

Ik krijg een muts, pantoffels, handschoenen en een mondmasker. Voor de rest draag ik mijn lingerie zoals de andere klanten. Oké, dit ziet er bijzonder gek uit (en daarom heb ik ook geen foto's van mezelf). Je hebt die outfit nodig om je uiteinden wél tegen de extreme koude moeten beschermd worden. Daarna gaan we de ruimte in, eerst een sluis die ons bij -60 brengt en dan nog 2,5 minuten naar -110°: ice ice baby! Eerlijk? Het voelt wel een beetje alsof je wordt ingevroren. Het is een koude die je niet verwacht en die je eventjes de adem beneemt. Ik ben blij dat de anderen erbij zijn en begin zenuwachtig wat tegen hen te praten. Ze raden me aan om wat mee te dansen op de muziek (ja, ze spelen muziek en geen walvisgeluiden, maar vrolijke deuntjes) en moedigen me aan. De laatste halve minuut is de koudste. "Daar wen je nooit aan, hoe vaak je ook gaat, na drie minuten wil je eruit", zegt Diana. Je voelt je huid naar het vriespunt gaan. Als de buzzer gaat snel ik naar buiten, de warme badjas in. Heerlijk!

Onmiddellijk na de sauna voel ik me verfrist alsof ik net een winterwandeling gemaakt hebt. Ik voel mijn lichaam vliegensvlug weer opwarmen en dat voelt zalig. Het liefste zou ik meteen daarna met een dekentje in de zetel een dutje doen. Diana geeft nog wat goede raad: "Sommige klanten warmen nog wat op op de trampoline, anderen worden vanzelf makkelijk weer warm. We raden aan om achteraf heel veel water te drinken om zo het detoxeffect te versterken."

Van één test voel je nog niet veel behalve het effect net na de behandeling, om je lichaam echt te voelen veranderen zou je toch minstens tien beurten moeten doen. Mijn angst is alleszins helemaal weg, ik vond het zelfs leuk. Omdat ik zelf geen lichamelijke klachten heb, denk ik niet dat ik het meteen vaker zou doen, tenzij de cryosauna past in een groter geheel bij een wellnessdag of andere verwennerij. Het is namelijk heel snel gedaan. Op tien minuten ben je binnen en buiten. Ik verkies dus nog even de warme variant met dan een lekkere massage achteraf. Maar ik spreek enkele van de vaste klanten, een vrouw die een chronische ziekte heeft. "Mijn familie sprak me erover aan, ze hadden me in jaren niet zo goed gezien." De effecten zijn enorm, je ziet mensen ontspannen en met een grote glimlach buiten komen. Voor wie al wie sukkelt met stramme, stijve spieren, pijnlijke ontstekingen, vochtophopingen of zelfs huidproblemen zoals eczema zou ik het zeker aanraden. Het proberen waard!

Praktisch

Er zijn twee soorten Cryo: een cabine waar je hoofd uit steekt, die enkel je lichaam koelt of een echte sauna waar je volledig in kan, vaak in twee of drie delen, zodat je van koud naar kouder, koudst wandelt. Voordeel daarvan is dat de temperatuur van de koudste sauna mooi stabiel blijft door het sluiseffect. De temperaturen gaan van -60° tot -110°, hoe kouder, hoe efficiënter, maar je hebt altijd al resultaat. Een sessie kost tussen de € 28 en € 35, reken op minstens 10 sessies voor een opmerkelijk resultaat. Er zijn vaak opties om een beurtenkaart te nemen of een kennismakingsabonnement.