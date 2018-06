Getest: boksen zonder blauw oog bij BodyBoxx Eva Van Driessche

13 juni 2018

15u10 6 Fit & Gezond Na Boxing Stars blijven bokslessen of fitnesslessen geïnspireerd door de bokssport populair. Logisch ook, want het is een heel complete work-out waarbij je zowel conditie, kracht als coördinatie traint. Wij gingen een les bodyboxx testen. Haalbaar, ook voor beginners, maar wel serieus zweten.

Bieke Ilegems werd na Boxing Stars een heuse fan van de sport. De yoga-fan ontdekte dat ze van boksen sterker werd en een veel betere conditie had. Alleen van het échte vechten was ze niet zo'n fan, het was geen match met haar persoonlijkheid: «De filosofie, de training, daar wil ik meer van leren kennen. Maar dan zonder nog iemand op zijn gezicht te moeten slaan.»

Je kan natuurlijk ook het beste uit de bokstraining halen en dat gewoon bij je thuis oefenen. «Een bokstraining geeft je een heel complete training: je houdt je hersenen jong, traint op kracht, krijgt een betere conditie én het biedt een heerlijke uitlaatklep. Maar voor die gezondheidsvoordelen hoef je nog niet de ring in», zegt Max Icardi, functional health coach. Maar de adrenalinekick van een lesje is wel fijn, en het geeft een extra motivatie. Dus gingen wij op zoek naar lessen waarbij je wél bokst, maar zonder iemand daadwerkelijk pijn te doen. Bij Bodyboxx leer je de basisbewegingen van de sport en train je tussendoor op een ludieke manier je hele lichaam. Het proberen waard.

Getest: BodyBoxx

Voor ik zwanger werd volgde ik al een jaartje boksfitness. Het was de beste, maar meteen ook hevigste work-out die ik ooit probeerde. Maar deugd deed het wel: na een les was ik helemaal ontspannen, uitgeput en voelde ik me best stoer. Nu is het meer dan twee jaar geleden en heb ik toch wat zenuwen als ik mijn handschoenen weer in mijn sporttas gooi.

Maar de stress valt meteen van me af als ik het klasje dat klaarstaat bekijk. Het is een mix van mannen en vrouwen, alle leeftijden, sommigen stoer en een beetje indrukwekkend, maar anderen gewoon ook even zenuwachtig als mij. Als we met de opwarming starten, blijkt ook niet iedereen al in topconditie te zijn. We beginnen meteen te huppelen en doen wat aan schaduwboksen. De bewegingen zitten nog een beetje in mijn lijf, maar de coördinatie totaal niet meer. Links-rechts-uppercut, linkse, hoek, euhm...wat? Ik weet meteen weer waarom bokstraining zo goed is als ontspanning. Je kan werkelijk écht aan niets anders denken dan aan die handschoenen die de juiste kant moeten op meppen. En tussendoor blijf je de hele tijd in beweging, waardoor je al snel buiten adem bent.

Daarna gaan we samen sparren. Mijn partner heeft het nog moeilijk met de coördinatie en slaat bijgevolg totaal onverwachts alle kanten op. Even spannend wel, want ik moet haar zelf corrigeren om toch niet per ongeluk een boks op mijn neus te krijgen. Maar het maakt de training wél grappig en luchtig. Tussen het boksen door doen we conditie-oefeningen, squats en de hele tijd door blijven we huppelen. Op en neer, op en neer. Mijn kuiten beginnen goed te branden.

Een uur vliegt voorbij en ik zie de verschillen: de beginner die heel zachtjes slaat, of de fanatiekeling die er duidelijk voor gaat en bij elke stoot een flinke kreet slaakt. Vanzelf gaan de meest fanatieke sporters bij elkaar staan en houden de beginners het wat rustiger. Ik zit er ergens tussenin en ben blij als ik eens tegen de leraar kan sparren en lekker hard kan slaan.

Het is echt een leuke les, maar verwacht niet dat je hier gaat leren boksen. Daar is een uurtje eigenlijk te kort voor en daarvoor kan de leraar je niet genoeg begeleiden. Zie het als een uitlaatklep, een manier om je hartslag naar boven te laten gaan die een pak stoerder is dan de klassieke fitnesslesjes. Je armen en benen worden er steviger van, je traint je core-spieren en het helpt je hoofd helder te houden.



Wij volgden een les BodyBoxx bij i-Fitness in Berchem

Nog boksen zonder risico?

Bij Pink Boxing krijg je een fitnessles met handschoenen speciaal voor vrouwen. En heel veel fitnesscentra bieden nu een vorm van boksfitness aan, het is laagdrempelig en er is enkel licht contact, je slaat op elkaars handschoenen, maar niet op elkaar. Lara Groenewoud geeft boksfitness in Sporthal Luchtbal in Antwerpen. Lara heeft zelf aan wedstrijdboksen gedaan en geeft een stevige training. Als opwarming ga je minutenlang planken, doe je push-ups tot je armen niet meer kunnen en daarna krijg je nog een uur lang heel technische boksles.