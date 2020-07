Getekend door de zon: veel zonnen laat sporen na op je huid (maar de link met melanoom is minder duidelijk dan je denkt)

fotoalbum. Van witte pigmentloze vlekjes over rode, schilferende vlekken tot en met huidkanker: jarenlang overdadig zonnen laat sporen na op je huid. Maar wat je niet zou verwachten: de link tussen uv-stralen en melanoom, de meest agressieve huidkanker, is veel minder duidelijk dan bij andere types van huidkanker.

Fit & Gezond Het gladde, mooi egaal ­gebruinde zomervel van je zestienjarige zelf? Dat bestaat alleen nog op de strandkiekjes in je ‘glory days’- fotoalbum. Van witte pigmentloze vlekjes over rode, schilferende vlekken tot en met huidkanker: jarenlang overdadig zonnen laat sporen na op je huid. Maar wat je niet zou verwachten: de link tussen uv-stralen en melanoom, de meest agressieve huidkanker, is veel minder duidelijk dan bij andere types van huidkanker.

“Vanaf je veertigste begint je pigmentsysteem uit de pas te lopen, vandaar die vlekjes”, vertelt dr. Serge Coopman, huidarts bij de Skin & Laser Clinic in Antwerpen en auteur van het boek ‘Heelhuids’. “Met het ouder worden ga je minder snel en minder egaal bruinen. Bij veel mensen zie je de bekende bruine zonnevlekken opduiken. Ook de ­‘confettiziekte’ komt vaak voor: witte vlekjes op je armen, benen en decolleté. Dat soort van foutjes is niet abnormaal en hoort bij het ouder worden: je pigmentcellen – de melanocyten – werken gewoon wat minder goed dan in je jonge jaren. Maar veelvuldig zonnen doet er zeker ook geen goed aan. Sommige huidproblemen kan je dan ook als een signaal beschouwen. Het betekent dat je ‘zonnekapitaal’ beetje bij beetje aan het opraken is. Wees daarom extra voorzichtig en bescherm jezelf. Schijnt de zon te fel, zoek dan de schaduw op of draag beschermende kledij. En gebruik een goede zonnecrème als je toch in de zon gaat.”

Vlekken zijn knipperlichtsignaal

Dat je huid veroudert, is normaal, maar echte zonneschade is een stadium verder. Mensen die veel in de zon gelopen hebben, kunnen op latere leeftijd ruwe, rode, schilferende plekken krijgen. Denk aan fervente zonnekloppers, arbeiders die vaak buiten werken of senioren die een groot deel van het jaar in Spanje doorbrengen. Die vlekken leiden een sluimerend bestaan. ‘Actinische keratose’ noemen de huidartsen deze huidaandoening. Dr. Serge Coopman: “Dat wil zeggen: door de zon veroorzaakte verhoorning. We zien die vlekken vaak op de neus, het decolleté en de onderbenen. Kale mensen krijgen ze typisch op hun schedel. Kortom: actinische keratose ontstaat op plekken die veel zon gezien hebben. Oudere mensen met een bleke huid lopen een groter risico, maar het komt ook voor bij senioren met een donkerdere huid en bij jongere mensen die veel strand- of zonnebankuren achter de rug hebben.”

Actinische keratose wordt dus veroorzaakt door jarenlange blootstelling aan uv-stralen en het is een knipperlichtsignaal. “Op langere termijn kan het een voorbode van huidkanker zijn. Mijn advies: laat die plekken behandelen door de huidarts en bescherm je huid zo goed mogelijk tegen de zon.”

Zon en melanoom? Onduidelijke link

Daarmee is het grote k-woord gevallen. Over huidkanker is de laatste jaren veel te doen. Een geruststelling voor de hypochonders onder ons: de meeste vormen van huidkanker zijn niet zo gevaarlijk. Serge Coopman: “Die actinische keratose waarover we het net hadden, kan ontaarden in plaveiselcelkanker. Dat type kanker is goed herkenbaar en groeit meestal langzaam en lokaal. De kans dat je eraan overlijdt, is klein. Indien nodig kan de dermatoloog zo’n stukje zieke huid gemakkelijk wegsnijden.” Ongeveer 92 procent van de huidkankers behoort tot deze categorie: ‘relatief ongevaarlijk en goed te behandelen’. Ze komen vooral bij wat oudere mensen voor. De gemiddelde leeftijd bij mannen is 71,6 jaar en bij vrouwen 68,6 jaar.

De overige 8 procent huidkankers kan wel levensbedreigend zijn. Het gaat om melanomen. Dit type kanker ontstaat in de melanocyten, de pigmentcellen in de huid. Een melanoom ziet er meestal (maar niet altijd) uit als een donkere, onregelmatige vlek. Als je die niet op tijd wegsnijdt, kan het een dodelijke ziekte worden. Sommige varianten groeien snel en kunnen zich in een vrij vroeg stadium uitzaaien, naar de lymfeklieren of de rest van het lichaam. Ook melanomen komen over het algemeen vaker voor bij oudere mensen. De gemiddelde leeftijd van de diagnose is bij vrouwen 58 jaar en bij mannen 62 jaar. Maar ook jonge mensen kunnen ze krijgen. Bij vrouwen tussen 15 en 29 jaar is het zelfs de meestvoorkomende kwaadaardige tumor.

Regelmatig ernstig verbranden vóór de leeftijd van 20 jaar is een risicofactor voor melanoom. Maar de zon is zeker niet de enige schuldige Dr. Serge Coopman, huidarts bij de Skin & Laser Clinic in Antwerpen en auteur van het boek Heelhuids

De oorzaak van melanomen? Dat is een moeilijk verhaal. Veel artsen wijzen ­opnieuw met een beschuldigende vinger naar uv-stralen. Toch blijkt de link tussen zon en melanoom veel minder duidelijk dan bij minder gevaarlijke types als plaveiselcelkanker.

Serge Coopman: “Regelmatig ernstig verbranden vóór de leeftijd van 20 jaar is een risicofactor voor melanoom. Maar de zon is zeker niet de enige schuldige. Waarschijnlijk is er ook iets erfelijks aan de hand met de pigmentcellen. We weten het niet goed. Melanomen groeien vaak op een plek waar al een moedervlek zat, maar evengoed op een gaaf stukje huid. Ze komen ook voor op plaatsen waar de zon niet bij kan. Tussen de tenen bijvoorbeeld. Uv-stralen kunnen een rol spelen, maar we weten niet hoe groot die is.”

Diagnose is geen zwart-witverhaal

Hoe dan ook, een melanoom kan gevaarlijk zijn. Zo’n 14 procent van de mensen die de diagnose krijgen, sterft eraan. Elk jaar krijgen 3.500 Belgen te horen dat ze een melanoom hebben. Dat laatste is een sterke stijging in vergelijking met vroeger, vertelt dr. Ann Van den Bruel, huisarts en professor aan het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven. “In 2004 werd de diagnose gesteld bij 11 op de 100.000 mensen. In 2017 was dat al 22. Een verdubbeling dus. Ook in de decennia ervoor steeg het aantal diagnoses scherp.” Veel huidartsen leggen een verband met zonnebaden, een modeverschijnsel dat pas in de twintigste eeuw opkwam. Prof. Van den Bruel bestudeerde de cijfers en heeft ook een andere verklaring: verdachte huidletsels krijgen sneller het etiket melanoom opgeplakt. Hoe kan dat?

Er sterven niet meer mensen aan melanomen dan vroeger Prof. dr. Ann Van den Bruel, huisarts in Antwerpen en professor aan het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven

Ann Van den Bruel: “De diagnose van een melanoom gebeurt door een patholoog. Die bekijkt onder de microscoop een staaltje van het verdachte huidweefsel. Dat is geen zwart-witverhaal, maar een interpretatie. Omdat de ziekte dodelijk kan zijn, is de patholoog bij twijfel geneigd om het letsel een melanoom te noemen. Dat is goedbedoeld. Dokters willen op zeker spelen en mensen geen behandeling onthouden die hun leven kan redden. Maar het kan wel verklaren waarom er steeds meer diagnoses zijn.”

Van den Bruel maakt haar theorie hard door de statistieken van de diagnoses en de overlijdens naast elkaar te leggen. Als het aantal melanomen echt zo sterk stijgt (een verdubbeling om de tien jaar), zou het aantal overlijdens minstens gedeeltelijk mee moeten stijgen. Dat is niet het geval. “Er sterven niet meer mensen aan melanomen dan vroeger”, aldus Ann Van den Bruel. “Dat zal voor een deel te maken hebben met de verbeterde behandeling van melanomen. Maar dat alleen kan onmogelijk alles verklaren. Waarschijnlijk is er dus ‘overdiagnose’: een aantal mensen krijgt ten onrechte de diagnose melanoom.”

Er is geen enkele studie die bewijst dat screening helpt om de ziekte of overlijdens te voorkomen Prof. dr. Ann Van den Bruel, huisarts in Antwerpen en professor aan het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven

Is dat erg? Je maakt de patiënt wat ongerust, maar een stukje huid wegsnijden is een kleine ingreep. Better safe than sorry, toch? Net daarom pleiten veel huidartsen voor een brede huidkankerscreening bij de bevolking. Ze raden mensen aan om zichzelf regelmatig grondig te onderzoeken. Op Euromelanoma, de jaarlijkse melanoomdag, nodigen veel dermatologen hun patiënten ook uit voor een gratis screening. Een goed idee? Ann Van den Bruel vindt van niet. “Er is geen enkele studie die bewijst dat screening helpt om de ziekte of overlijdens te voorkomen. Nadelen zijn er wel. Als je een melanoom mist tijdens de screening, stel je mensen onterecht gerust. De gevaarlijkste melanomen zijn vaak de snelst groeiende. Daardoor worden ze vaak gemist, zelfs als je regelmatig screent. Het omgekeerde kan ook: je maakt mensen ongerust terwijl er niets aan de hand is. En als je het verdachte stukje huid wegneemt, kan je esthetische schade veroorzaken. De idee ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ klopt dus niet. De jaarlijkse melanoomdag is trouwens onwettig. Een screening op bevolkingsniveau mag alleen met toestemming van de bevoegde minister. Dat is het geval voor de screeningsprogramma’s van dikkedarm-, borst- en baarmoederhalskanker, niet voor huidkanker.”

Wat moet je dan wel doen als je bezorgd bent? “Als je al eens huidkanker gehad hebt of extra risico loopt, zal de huidarts je sowieso één of meerdere keren per jaar op controle laten komen. Andere mensen moeten bedacht zijn op veranderingen van hun huid. Heb je een raar plekje dat snel groeit, een grillige vorm heeft, jeukt of ettert? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij de arts!”