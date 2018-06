Gespierd is het nieuwe slank: zo krijg je het lijf van Natalia Inge Stiers

03 juni 2018

14u00 0 Fit & Gezond Terwijl vrouwen tot over enkele jaren niet mager genoeg konden zijn, willen ze nu maar één ding: een gespierd lichaam. Maar wat moet je doen om stalen armen of een sexy sixpack te krijgen? «Simpel: regelmatig trainen en op de juiste manier eten», zegt Lieven Maesschalck.

Eén blik op rolmodellen als Natalia, Nathalie Meskens of — wereldwijd — Jennifer Lopez en Gigi Hadid, en het is duidelijk: vrouwen anno 2018 horen geen vormloze bonenstaken meer te zijn, maar mogen met hun geprononceerde spieren pronken en tonen hoe fit ze wel zijn. Dat gespierd het nieuwe slank is, werd begin dit jaar zelfs aangetoond door een onderzoek van de Amerikaanse Frances Bozsik. Zij liet jonge vrouwen foto’s bekijken van meisjes die Miss USA waren tussen 1999 en 2013. Met punten moesten ze aangeven hoe mager, gespierd en aantrekkelijk ze hen vonden. Uit de scores bleek dat de missen in die vijftien jaar almaar gespierder waren geworden en dat magere lichamen minder mooi werden gevonden. Dat werd nog eens bevestigd door een tweede experiment waarbij de vrouwen moesten kiezen tussen foto’s van slanke dames met en zonder zichtbare spieren. Ook hier wonnen de spieren.

