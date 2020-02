Genitale verminking komt nog steeds vaak voor: “Sommige vrouwen geloven dat het noodzakelijk is om een goede vrouw te zijn” Roxanne Wellens

06 februari 2020

17u28 8 Fit & Gezond Vandaag is het de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. Wereldwijd zijn ongeveer 200 miljoen meisjes en vrouwen er slachtoffer van. Het is dus nog steeds een wijdverspreid probleem. “In Kenia is het zelfs een manier van overleven.”

Besnijdenis komt voor in verschillende vormen. Soms wordt de clitoris verwijderd, soms ook de schaamlippen en in andere gevallen wordt de vagina dichtgenaaid. “In Kenia verwijderen ze de clitoris gedeeltelijk”, zegt Nina Van Eekert die er onderzoek naar doet aan de Universiteit van Antwerpen. Ze trok naar Kisii in Kenia, een regio waar genitale verminking nog vaak voorkomt. “Ik heb een tijdje bij een vrouw gelogeerd die zo besneden is: Lilian. Ze vertelde dat ze stug littekenweefsel heeft gekregen op de plaats waar haar clitoris ooit was. Door de pijn kan ze niet genieten van seks. Haar huwelijk met haar ex-man is deels daardoor op de klippen gelopen.”

Nu is Lilian actief bezig met het bevechten van besnijdenis. “Toen ik bij haar logeerde, moesten we een meisje gaan ophalen dat een dag eerder besneden was. Ze was nog maar 4 jaar. Een ‘verpleegster’ had het gedaan, tegelijk met nog 6 andere meisjes. En ze had voor alle 6 hetzelfde mesje gebruikt. Het meisje stond voortdurend recht omdat gaan zitten teveel pijn deed. Voor zo’n kinderen is het heel traumatisch dat hun vertrouwenspersoon, hun moeder of grootmoeder, hen zoiets aandoet.”

Stiekem

Vaak worden besnijdenissen in Kenia uitgevoerd door vrouwen die zich voordoen als verpleegsters, terwijl ze geen opleiding hebben gehad. De verpleegsters komen ‘s ochtends heel vroeg aan huis, omdat alles stiekem moet gebeuren. Besnijdenis is er immers verboden. “Moeders willen hun dochters door verpleegsters laten besnijden, omdat dat minder gezondheidsrisico’s heeft. En dat, aldus de moeders, is goed, want hun meisjes herstellen sneller, waardoor niemand doorheeft dat ze besneden zijn en ze dus ook niet kunnen aangegeven worden”, zegt Van Eekert.

Seksuele driften

De reden voor genitale verminking is overal anders. Sommigen doen het voor religie, bij de Kisii zijn daar 2 redenen voor. “De eerste is traditie. Sommige vrouwen geloven steevast dat het nodig is om een goede Kisiivrouw te zijn. Zo vertelde een mama dat haar zus hààr kind had laten besnijden, tegen haar wil in. Dat komt wel vaker voor.” De tweede reden? Het in bedwang houden van de seksuele driften van vrouwen. “Onbesneden vrouwen zouden driften hebben die voor seks voor het huwelijk zorgen. Of zelfs voor een ongewenste zwangerschap. En als dat gebeurt, geraken ze niet meer aan een man. Maar veel mannen vinden het eigenlijk leuker om seks te hebben met een onbesneden vrouw die wel van seks kan genieten, dus gaan ze op zoek naar een minnares.”

Vrouwen zijn duur

“Besnijdenis wordt in stand gehouden door armoede”, merkt van Eekert op. “Toen ik aan gezinnen vroeg wat het verschil is tussen het opvoeden van een dochter en een zoon, zeiden de meeste dat meisjes duurder zijn, omdat die 1 keer per maand hun maandstonden hebben. Maandverband kost in Kenia enorm veel geld.” Veel families zitten met de handen in het haar omdat hun dochter liever maandverband en tampons gebruikt, dan herbruikbare doeken. “Een dochter die huwt, betekent voor de familie dat er een grote kost wegvalt. En dan komt er ook nog de bruidsschat bij. Als er minder armoede zou zijn en mensen zelf hun dochter kunnen onderhouden, geloof ik dat genitale verminking minder zou voorkomen. Nu is het voor velen echt een manier om te overleven, en dat zou niet zo mogen zijn.”

Meer weten? Nina is mede oprichter van Collectief Positief. Ze zet zich in voor Akina Ties, een crisisopvang voor kwetsbare kinderen in Kenia. Eén van de projecten van Collectief Positief is het organiseren van Girlie Camps. Hier leren meisjes over het belang van onderwijs als opstap voor een beter leven.