Gêne in de fitness? Zo haal je het meeste uit thuis sporten Liesbeth De Corte

23 maart 2019

11u04

Bron: New York Post 0 Fit & Gezond Je eerste keer is onvergetelijk. Je voelt de priemende ogen in je rug prikken, bent geïntimideerd door de afgetrainde man of vrouw naast je en hebt geen flauw idee wat je met alle toestellen moet aanvangen. We hebben het over je eerste bezoek aan de fitness, natuurlijk. Is het echt niets voor jou? Gelukkig bestaan er talrijke online work-outs, zodat je kan sporten in de huiskamer. Zo pak je dat het beste aan.

Heb je uit schrik nog nooit een voet in de fitness gezet? Of vond je het eerste bezoek zenuwslopend? Dan ben je niet alleen. Volgens een rondvraag van onderzoeksbureau OnePoll bij 2.000 Amerikanen ervaart 1 op de 2 een zekere gêne in de fitness. Dat komt omdat ze niet weten hoe ze de fitnesstoestellen moeten gebruiken, omdat ze overweldigd worden door alle verschillende soorten work-outs of omdat ze onder de indruk zijn van de andere spierbundels die zich in het zweet werken.

Gelukkig moet je dankzij de vele online coaches de deur niet uit om te sporten. Met deze tips haal je het meeste uit je sportsessie in je eigen huis.

Zoek de juiste plek

Je kan perfect in de living sporten. Het enige nadeel: deze kamer associeer je meestal met comfort en relaxen, niet met inspanning. Je gaat dus het best op zoek naar een ruimte waar je niet meteen spontaan in de zetel wil ploffen. Of het nu de garage, de tuin of zelfs de keuken is, zoek de ideale plek voor je work-out en hou daaraan vast. Na een tijdje ga je de ruimte associëren met sporten, wat het makkelijker maakt om een gewoonte op te bouwen.

Kleine tip: pas op voor lage plafonds (zeker als er veel gesprongen moet worden) en zorg dat je minstens een meter plaats rondom hebt.

Doe je huiswerk

Het internet staat bomvol fitgirls en sportieve influencers. Kies een instructeur uit die kennis van zaken heeft. Dat is belangrijk, want je voert alle oefeningen op je eentje uit. Zonder ook maar een vorm van controle of feedback. Wij hebben alvast enkele suggesties:

1. Blogilates

Cassey Ho, het gezicht achter Blogilates, maakt al jaren gratis work-outvideo’s. Met haar superenthousiaste stem en de pilates-oefeningen die ze stap voor stap uitlegt, is de kans nihil dat jij je ongemakkelijk voelt. Haar filmpjes zijn vaak kort, maar best uitputtend.

2. Katie Austin

HIIT is ontzettend populair. Het enige nadeel voor beginners? Deze korte training is ontzettend pittig, waardoor je soms nood hebt aan een pauze. Die kan je thuis nemen zonder je schuldig te moeten voelen.

3. Yoga with Adriene

In een yogales zitten en zien hoe iedereen zich dubbel vouwt, terwijl jij amper met je vingers aan je tenen kunt. Geen pretje. Deze work-out van Yoga with Adriene legt de verschillende poses haarfijn uit, zodat jij op je eigen tempo de juiste techniek kunt leren. Namasté.

Zorg dat je de laptop goed kan zien

Als je oefeningen doet waarbij je zowel rechtop staat als op de grond ligt, zoals yoga, plaats je je laptop het best op een lage tafel of een stapel boeken. Als je je laptop op ooghoogte zet, zal je immers niets meer zien zodra je op de grond gaat liggen.

Voor cardio- of krachtoefeningen waarbij je vooral staat, plaats je de laptop het best ergens halverwege ter hoogte van je middel en ooghoogte, zoals het aanrecht of een bureau. Zorg ook dat het volume luid genoeg staat, aangezien je bij sommige oefeningen niet altijd met je hoofd naar het scherm gekeerd staat.

Check je houding

Als je op je eentje sport, is er niemand die je houding controleert of nagaat of je de oefeningen wel naar behoren uitvoert. Die taak moet je dus zelf overnemen. Als je bijvoorbeeld squats doet, vraag je dan af waar je het precies voelt. En welke spieren hoor je te voelen bij de oefeningen? Hang indien mogelijk ook een spiegel op om af en toe je houding na te kijken.