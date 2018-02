Gek geurtje in je drinkfles? Zo krijg je ze weer proper Charlotte Dierckx

02 februari 2018

18u11 2 Fit & Gezond Herbruikbare flessen winnen steeds meer aan populariteit. Heel goed voor het milieu! Enige minpuntje is de muffe geur die ze ondanks grondig uitspoelen toch vaak krijgen. De stank wordt veroorzaakt door Herbruikbare flessen winnen steeds meer aan populariteit. Heel goed voor het milieu! Enige minpuntje is de muffe geur die ze ondanks grondig uitspoelen toch vaak krijgen. De stank wordt veroorzaakt door duizenden bacteriën die zich gretig vermenigvuldigen in je fles . Niet gezond, en ook niet fris. Zo krijg je de fles wél weer brandschoon.

Om te voorkomen dat je duurzame (water)fles een speeltuin wordt voor micro-organismen, is goed schoonmaken de boodschap. Helaas zijn redelijk wat flessen niet vaatwasresistent, en zelfs al is de jouwe dat wel, de kans is groot dat er ook dan nog een geurtje achterblijft. In dat laatste geval ben je aangewezen op ouderwets schrobben met een afwasborstel en sop. Maar ook deze trucjes zeggen die muffe stank vaarwel:

- Kies niet voor een fles met sportdop. Misschien de handigste oplossing voor wielrenners en wie gaat joggen, maar als je je fles vooral op kantoor gebruikt dan kies je beter één met een grote opening die je goed kan schoonmaken.

- Gebruik in geen geval chemische schoonmaakmiddelen, die maken wel komaf met de bacteriën maar laten een haast net zo onprettig smaakje achter.

- Ben je toch genoodzaakt om die viezigheid in je fles met grof geweld (lees: flessenborstel) te lijf te gaan? Laat je fles dan eerst even weken in een sopje van baking soda en warm (geen kokend!) water. En spoel hem na met (natuur)azijn.

- Geur- en smaakresten kan je overigens ook makkelijk verwijderen door je fles te vullen met warm water, citroensap toe te voegen, en daarna minstens 30 minuten (of nog beter: een hele nacht) te laten staan. Citroensap verwijdert niet alleen onfrisse geurtjes, het vernietigt ook bacteriën en ziektekiemen.

- Kan jouw fles wel gewoon in de vaatwasmachine, zorg er dan voor dat deze niet in de buurt van ander servies met etensresten staat.

- Droog je fles na een schoonmaakbeurt goed af en bewaar hem altijd zonder dop om te luchten. Liefst niet in de kast want bacteriën zijn dol op afgesloten ruimtes.

6 frisse flessen waar je met een borstel in kan

1. Original Pink Paradise, € 12, 50 bij Dopper

2. Spiked Tutu, € 42 bij BKR

3. Cotton Candy Blue, € 20 bij S'ip by S'well

4. Behållare, € 2,99 bij Ikea

5. Mismatch Rose Gold, € 20 bij Equa

6. Summer Advocado, € 30 bij Chilly's