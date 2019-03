Geen puistjes op je gezicht, maar wel op je lichaam: hoe komt dat? Margo Verhasselt

13 maart 2019

16u08

Je hebt het eindelijk voor elkaar gekregen: je vond een manier om je gezicht pukkel-vrij te houden. Proficiat! Maar net wanneer je denkt dat het allemaal de goede weg opgaat, krijg je enkele puistjes op je rug, bips of borst. Hoe komt dat?

“Acne is een chronische ontstekingsaandoening van de talgkliertjes die niet alleen bij pubers voorkomt, maar bij veel mensen. En die puistjes kunnen knap lastig zijn. De hoofdoorzaak van puistjes is de hormonale storm die in het lichaam tekeergaat”, legt gezondheidsconsulente Martine Prenen uit aan Goed Gevoel. “Je kan de huid eigenlijk als een derde nier beschouwen en bijgevolg als een uitscheidingsorgaan. Ervoor zorgen dat er minder afvalstoffen uit je lichaam moeten, is dus al een eerste grote stap.”

Puistjes steken de kop op door te veel olie of talg, die wordt door klieren afgescheiden in de poriën van je huid. “Deze talgklieren zijn talrijk aanwezig op onze borst en rug, vandaar dat we daar ook vaak puistjes krijgen”, legt dermatoloog dr. Lortscher uit.

Rug- of borstacne komt vaker voor in de zomer omdat je dan meer zweet, en dat vuil stapelt zich op waardoor onzuiverheden ontstaan. De puistjes op die plekken zijn hardnekkiger dan op je gezicht, omdat je rug en borst vaker bedekt zijn met stof en niet kunnen ademen. Het wordt nog erger als je ook nog eens gaat sporten en veel zweet, zonder dat het zweet ergens weg kan.

Levensstijl

“Acne op rug en borst kan jammer genoeg een erfelijke trek zijn, of veroorzaakt worden door hormonen. Maar daarnaast kunnen bepaalde gewoontes ook voor meer puistjes zorgen op die plaatsen. Het dragen van spannende kledij waar je in zweet, of gaan sporten zonder meteen je bezwete T-shirt uit te doen achteraf kan acne op de borst en rug veroorzaken”, legt dermatologe Monika Kiripolsky uit. “Ook het gebruiken van een crème met veel kunstmatige geurstoffen kan acne verergeren. Kies in plaats daarvan voor een olievrije lotion om je rug en borst te hydrateren.”

Een paar belangrijke tips kunnen ervoor zorgen dat de vervelende puistjes op rug, schouders en borst verminderen. “Zorg er in de eerste plaats voor dat je meteen na het sporten onder de douche gaat, benadrukt Kiripolsky. “Zo spoel je het zweet en vuil er onmiddellijk af, zodat het niet opgestapeld raakt. Wie veel last heeft van puistjes kan een neutrale douchegel met salicylzuur gebruiken, om de huid minder te irriteren.”

Een heel belangrijke tip die Kiripolsky niet genoeg kan benadrukken: dirigeer die scrubhandschoen of spons uit de douche stante pede naar de vuilnisbak. “Scrubsponzen die je in de douche laat liggen krioelen van de bacteriën, die het probleem alleen erger maken. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld rugborstels. Gebruik gewoon je handen om douchegel aan te brengen.”

Goede hygiëne

Dode huidcellen verwijderen met een speciale scrub voor het lichaam kan wel helpen. “Maar gebruik geen te agressieve scrubs, want die kunnen het probleem net erger maken. Zeker voor de gevoelige huid op de borst is een milde scrub aangeraden. Het kan geen kwaad om daar een scrub voor het gezicht te gebruiken.” Over het algemeen is een goede hygiëne belangrijk. Kiripolsky: “Gebruik voldoende schone handdoeken en draag propere kleren, zeker als je veel zweet in de zomer. En ook al wil je die puistjes liever verstoppen: hoe meer je rug en schouders laat “luchten”, des te sneller zal je ervan verlost zijn.”

Wordt het probleem echt niet beter, dan kan je een dermatoloog of dokter raadplegen. Voor hardnekkige acne bestaan er speciale crèmes of pilletjes die je van het probleem kunnen af helpen.