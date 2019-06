Geen pap eten, wel meteen broccoli of reepjes vlees: wat is baby-led weaning? Liesbeth De Corte

11 juni 2019

10u12 0 Fit & Gezond Geef ik borstvoeding of flessenvoeding? Wanneer stop ik met melk geven? En is het erg dat die eerste groentehapjes langs de babykin naar beneden sijpelen? Kersverse ouders zitten met een heleboel vragen over de voeding van hun kleine uk. Om het nu nog iets ingewikkelder te maken is baby-led weaning in een opmars. Wat is het juist?

Steeds meer ouders passen ‘baby-led weaning’ toe, oftewel vrij vertaald: zelfsturend spenen. Hierbij krijgt de baby de regie over het eten. Dat wil zeggen dat je kindje eerst melk krijgt, dan géén puree maar wel meteen vaste voeding die ze zelf met hun handen kunnen opsmikkelen. De nieuwe methode zou zelfs zo’n hype zijn, dat Kind & Gezin het uitgebreid bespreekt in haar nieuwste brochure over babyvoeding, schrijft Het Nieuwsblad. 6 zaken die je moet weten over deze trend.

1. Je kan pas starten met zelfgestuurd spenen als het kindje minstens 6 maanden oud is. Vanaf die leeftijd kan je kleintje immers voorwerpen vastnemen, naar de mond brengen en erop kauwen. Het is belangrijk dat het kind ook goed rechtop kan zitten, zodat het zich niet verslikt in stukken voeding.

2. Het is niet de bedoeling dat je puree serveert. Wel voedingsmiddelen die ze met hun handen - en later met de hulp van bestek - kunnen vastpakken. Denk aan zacht fruit als banaan, avocado en gestoomde groenten als pompoen, zoete aardappel of broccoliroosjes. Maar ook peulvruchten en zetmeelrijke voedingsmiddelen zoals granen, aardappelen of brood, dat je trouwens het best roostert. Vlees en vis snij je het best in brokken of reepjes. Let erop dat je ook voldoende ijzerrijke voeding geeft, zoals rood vlees, kip, granen en sommige groenten.

3. Probeer je baby niet te voederen, maar laat hem of haar naar hartenlust experimenteren. Borden en kommetjes zijn niet per se nodig. Toont je kleintje interesse in bekers en bestek? Dan mag je dat gerust aanmoedigen. Een kleine tip: een vork is makkelijker dan een lepel. Het is trouwens aangeraden om samen met je kind te eten. Zo kan je zoontje of dochter de andere gezinsleden na-apen.

4. Geen paniek als je kleintje begint te kokhalzen. Dat is normaal als je start met vaste voeding: kindjes hebben immers de reflex om brokken uit te spuwen. Belangrijk is wel dat alle voedingsmiddelen gegaard zijn, zodat ze gemakkelijk geplet kunnen worden tussen de tong en het gehemelte. Kleine harde stukjes zijn een no go, want die stukjes kunnen baby’s inademen waardoor ze zich gaan verslikken.

5. Als je de vorige 2 zaken in het achterhoofd houdt, weet je dat er véél gemorst zal worden. Een grote plastic mat onder de stoel kan dus goed van pas komen. Neem je tijd en hou het rustig, zonder haast. Beschouw de hele methode niet als “eten”, maar als “leren” en “spelen”. Dan zal je al dat geklieder minder erg vinden.

6. De Britse eetgoeroe Gill Rapley heeft deze methode ontworpen. Volgens haar heeft het een hele resem voordelen. Ze meent dat kinderen hierdoor sneller alleen kunnen eten, makkelijker nieuwe voedingsmiddelen zullen opsmikkelen en minder voedingsproblemen hebben. Belangrijke nuance: er zijn nog geen grootschalige onderzoeken uitgevoerd om deze stellingen te staven. Wie baby-led weaning wil uitproberen, laat zich dus het best begeleiden door een kinderarts of een diëtist.