Geen motivatie om te sporten? Deze trucjes kunnen helpen Liesbeth De Corte

03 januari 2019

08u54 0 Fit & Gezond Een van de populairste voornemens bij het begin van een nieuw jaar? Wat vaker gaan sporten. Alleen is de motivatie soms ver te zoeken. Dankzij deze trucjes lukt het wél om die kroketten en kalkoen van de voorbije weken eraf te zweten.

Buiten waait een koud, guur weertje en je zetel lijkt verleidelijker dan ooit. Het gevolg: het vraagt veel moeite en doorzettingsvermogen om die sportschoenen vanonder het stof te halen. Gelukkig bestaan er een aantal trucjes die je motivatie kunnen opkrikken. Dat blijkt uit een rondvraag van sportorganisatie Barbell Apparel bij meer dan 2.000 sporters.

Het is niet echt een verrassing, maar zien dat je lichaam strakker én sterker wordt, is de beste stimulans om naar de fitness te trekken. Dat beweren althans 6 op de 10 deelnemers aan het onderzoek. Maar er zijn nog een heleboel andere zaken die je een handje kunnen helpen: je inschrijven in een groepsles of op voorhand luisteren naar oppeppende muziek, bijvoorbeeld. Ook tegen vrienden, collega’s of je lief zeggen dat je sport, zou je aanmoedigen om het ook effectief te doen.

Een van de leukste trucjes? 59% meent dat een geslaagde outfit klaarleggen én aantrekken de beste motivatie is om te sporten. Heb jij nog een duwtje in de rug nodig? Wij zochten alvast naar enkele stukken trendy activewear. Graag gedaan!

1/ Hardloopjack van Nike, € 65,95, o.a. te koop via Zalando.

2/ Blauwe sporttrui van Pure by Luce, €89, o.a. online en in verkooppunten te koop.

3/ Sporttruitje van 42|54, €40,50, o.a. online te koop.

4/ Sportlegging van H&M, € 29,99, o.a. online en in winkels te koop.

5/ Yoga gymtas van Oysho, € 29,99, o.a. online en in winkels te koop.

6/ Cropped top van Nunu, €67,50, o.a. online en in verkooppunten te koop.