Geen gezeur meer: zo gaan je kinderen zelfs graag naar bed

09 december 2019

08u00 0 Fit & Gezond De kinderen in bed krijgen, da’s elke avond hetzelfde liedje - en zij zingen dat beter dan jij. Natuurlijk heb je als ouder opties om de bedtijd te handhaven. Je kan naar de klok wijzen, de stekker uit de tv trekken en doen wat jouw ouders deden: dreigen. Smeken kan ook, of je nageslacht richting bed lokken met een spoor van snoep (al werkt de sugar rush vaak contraproductief). Gelukkig hebben wij een alternatief.

Hoe wij ervoor kunnen zorgen dat Kleine Majesteit helemaal uit eigen beweging onder de wol kruipt? Ja, je hoort het goed: vrijwillig en zonder dwang. Verwacht geen lijstje met enkel door pedagogen gecheckte tips. Want soms heb je nu eenmaal wat ellebogenwerk nodig, een of twee vage beloftes, misschien zelfs een lichte vorm van omkoperij. Dit zijn onze beste #realmom en #realdad tips op een rij, getest en goedgekeurd door al even echte kids.

Jaag de monsters weg

Geeft je kleine uk monsters als excuus om niet in bed te moeten? Geen punt: maak er samen een kleine heksenjacht van. Schrik de enge schepsels op met veel lawaai (trommels doen wonderen), vang de spoken in een glazen fles (en vergeet ze niet in de glascontainer te droppen) of stofzuig de draken uit elke hoek. Nananana nana. Ghostbusters!

Speel massagesalon

Steek wat kaarsen aan, zet een zacht muziekje op en doe vooral niéts dat kan geïnterpreteerd worden als ‘kietelen’. Chillax is het codewoord. Laat je eerst zelf masseren door die kleine handjes en draai de rollen om tot die oogjes vanzelf dichtvallen.

Game of shadows

De truc van het verhaaltje voor het slapengaan werkt allang niet meer? Hier een gratis upgrade die wél werkt: maak er een schaduwspektakel van met honden, elanden en levensechte arenden. Geen idee hoe je die uit je vingers tovert? YouTube wel.

De tandenborstelmusical

Bweik, tanden poetsen. Behalve als je je tandenborstel opwaardeert tot micro en een hele musical improviseert. Sleur er liefst de hele familie bij, inclusief de hond, en keel gewoon je favoriete Disneyklassiekers mee. Let it go, let it goooo!

Ik een pyjama, jij een pyjama

Nog een horde waar je elke avond over moet: die kleine in zijn pyjama krijgen. De oplossing: trek samen met je kleintje een pyjama aan, liefst van al nog eentje die matcht met de zijne. Want twinning is winning!

Sluit af met een leuk verhaaltje

Om de boel wat tot bedaren te brengen na al die emoties, vertel je best een verhaaltje voor het slapengaan. Een klassieker à la Sneeuwwitje, een griezelverhaal met de zaklamp onder je neus of misschien wel iets over gekke figuurtjes uit nog gekkere werelden. Via woodyworld.com ontdek je elk seizoen welke avonturen de dieren op de pyjama’s beleven in hun wondere onderwaterwereld. Leuk materiaal om zelf voor te lezen, of om samen naar te luisteren.

En als dat allemaal niet werkt? Pyjama party!

Als ze op hun hoofd staan te springen en met geen stokken in bed te krijgen zijn, dan moet je de grove middelen bovenhalen. Dikke vette pyjama party it is. En je hoeft er zelfs niet eens iets voor te doen, want pyjamamerk Woody trakteert op een doos vol plezants: pyjama’s, pantoffels, een plaid, knisperige popcorn, snoep en drankjes.



Wil je kans maken op één van de vijf pakketten? Rep je naar www.woodyworld.com/sleepover, doe mee aan de wedstrijd en zet voor één keer geen wekker ’s ochtends.