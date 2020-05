Geen frisse adem onder je mondmasker? Deze tips helpen MV

14 mei 2020

08u05 8 Fit & Gezond Een mondmasker dragen is geen pretje. Het jeukt, knelt, is warm én kan je ook nog eens bewustmaken van het feit dat je adem misschien toch niet altijd naar roosjes ruikt. Heel wat mensen hebben last van een slechte adem en die valt nu ook plots bij jezelf op. Wat kan je daaraan doen? We geven tips.

“De meeste mensen met een slechte adem, ook wel ‘halitose’ genoemd, merken daar niks van”, vertelde tandarts Frank Herrebout, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen eerder aan Goed Gevoel. “Hun omgeving maakt hen erop attent. Een goede of slechte smaak in de mond zegt niets over een slechte adem.”

Maar wat zijn nu de oorzaken van een slechte adem en wat doe je eraan? Wie bijvoorbeeld knoflook, uien of kruiden gegeten heeft, een glaasje alcohol dronk of gerookt heeft, kan een onaangename lucht uitademen. Die geur is tijdelijk en je kan hem voorkomen of maskeren, bijvoorbeeld met ­suikervrije kauwgom of door je ­ tanden te poetsen.

Maar vaak is een ontstoken tand of ontstoken tandvlees de oorzaak. “De bacteriën produceren een onaangename zwavelgeur. Met een wortelkanaalbehandeling kan de tandarts de ontsteking in de tand of kies ­verhelpen. Ontstoken tandvlees kan je voorkomen, als je tweemaal twee minuten per dag je tanden poetst met fluoridetandpasta. Reinig daarnaast eenmaal per dag de ruimtes tussen de tanden en kiezen met ­ragers, flosdraad of tandenstokers.”

Hoe pak je dat slechte geurtje aan?

- Reinig je tong: Herrebout wijst erop dat je bij het tandenpoetsen ook je tong niet mag vergeten. “Op het achterste gedeelte van de tong zijn bacteriën en voedselresten aanwezig. De bacteriën produceren zwavel. Reinig de tong daarom dagelijks met een tongreiniger. Levert het tongreinigen onvoldoende resultaat op? Dan is extra verzorging nodig met een spoel- of gorgelmiddel en/of een spray op basis van zink.”

- Let op een droge mond: ook een droge mond kan een oorzaak zijn waardoor je adem niet fris ruikt. “Een droge mond kan ontstaan door een te geringe speekselproductie of voortkomen uit het ademhalen door de mond. Bepaalde medicijnen hebben een droge mond als bijwerking. Als je klachten hebt, ga dan naar de tandarts.”

- Drink veel water: een simpele en effectieve manier om je adem wat te verfrissen? Veel water drinken. Zoals je hierboven al las kan een droge mond onder andere een boosdoener zijn, je mond simpelweg vochtig houden kan daarbij al helpen. Daarnaast spoel je bacteriën vaker weg.

- Je tandenborstel vervangen: nog een belangrijke boosdoener van je slechte adem? Je tandenborstel. Vervang die elke twee tot drie maanden en zeker nadat je ziek bent geweest.