Geen flauw idee hoe die toestellen in de fitnessclub werken? Word een pro met deze tips

Meer dan de helft van de Britten heeft geen flauw idee wat ze moeten doen in een fitnessclub, zo blijkt uit een recente enquête. Vervelend als je in een vlaag van goede voornemens dan toch een duur abonnement hebt gekocht. Van plan om het deze keer ook echt te gaan gebruiken, maar ook onzeker over wat je in godsnaam met al die toestellen moet? Deze tips helpen.

Is de fitnessclub voor jou zowat even zenuwslopend als de wachtzaal bij de tandarts? Je bent niet alleen: meer dan de helft van de Britten met een fitnessabonnement heeft stiekem geen idee waar te beginnen in zo'n sportclub, zo blijkt uit een rondvraag van Nuffield Health bij 2.000 volwassenen. Eén vijfde heeft geen flauw benul van hoe die ingewikkelde apparaten werken, 23% voelt zich te gegeneerd om ze ook effectief te gebruiken. Een kwart van de ondervraagden durft daarenboven geen uitleg vragen, waardoor 18% dan maar een beetje alsof doet dat ze het kunnen. Een andere veelgebruikte oplossing voor die onzekerheid is kopieergedrag: één vijfde geeft toe iemand anders na te doen in de fitness, omdat het lijkt alsof die persoon wel weet waar hij of zij mee bezig is. Wat dan mogelijk ook niet het geval is, en zo is de vicieuze cirkel rond.

Herkenbaar voor ons als Belgen? Heel erg, zo leert een korte rondvraag op onze redactie. Maar geen paniek, die flinke smak lidgeld zal dit jaar wél renderen, beloofd. Met deze vijf tips wordt fitnessen echt leuk en behaal je in het beste geval ook de resultaten die je voor ogen had.

1. Zoek een fitnessbuddy

Je bent zeker niet de enige die er “deze keer écht” aan wil beginnen, dus gooi dat goede voornemen eens in de groep. Vind een fitnessbuddy met wie je op afgesproken tijdstippen gaat sporten, en je zal door de groepsdruk veel minder snel de sportsessie inruilen voor een avondje zetelhangen. Ook is het minder gênant om met z’n tweeën te staan sukkelen aan een toestel, en let je niet langer op de blikken van anderen in de sportzaal omdat je met elkaar aan het praten bent.

Je hoeft trouwens niet altijd samen te gaan. Als je die eerste paar keren samen zonder kleerscheuren doorkomt, is het daarna veel makkelijker om alleen terug te gaan. Totaal geen sportieve vrienden? Bij een eerste bezoek kan je vaak een eenmalige gratis introductie krijgen van een personal trainer. Vraag ernaar bij je sportclub.

Alle sporters zijn hier met hetzelfde doel. Niemand is gekomen om te lachen met hoe snel jij buiten adem bent.

2. Begin bescheiden

Leg jezelf niet meteen een schema op waarbij je vier keer per week een uur op de loopband staat, maar zorg voor een haalbare planning. Wanneer kan en wil je tijd vrijmaken? Lukt het je in het begin twee keer per week, dan is dat al mooi. Je kan altijd later opbouwen naar meer trainingen, eens je de smaak te pakken hebt.

Maak de oefeningen ook niet te zwaar van in het begin, maar begin geduldig op een laag niveau. Met het opbouwen van een conditie mag je niet te snel te veel willen. Voelt het sporten als een zware taak waar je met pijn aan terugdenkt, dan heb je waarschijnlijk weinig zin om nog een keer terug te gaan.

3. The best is yet to come

De eerste keren voelt de sportzaal als een zenuwslopend oord van verderf, omdat je het gevoel krijgt dat je er niet thuishoort en iedereen je aanstaart. Geloof ons: dat betert na een tijd. Naarmate jij je meer op je gemak voelt, merk je dat iedereen met zijn eigen training bezig is. Hou in je achterhoofd dat alle sporters hier met hetzelfde doel zijn, en niemand is gekomen om te lachen met hoe snel jij buiten adem bent.

Een lelijk T-shirt of een broek die te strak zit, kunnen je onbewust demotiveren om naar de fitness te trekken.

4. Maak een plan

Beperk je niet tot “een beetje fietsen” of “wat buikspieroefeningen” in je sportplan, maar maak je doelen heel concreet. In de meeste fitnessclubs liggen schema’s die je kunnen helpen, afhankelijk van wat je wil bereiken. Durf informatie vragen en hou je aan je schema. Als je een vooropgesteld plan hebt, ben je extra gemotiveerd om de volgende keer terug te komen.

5. Vergeet de accessoires niet

Als je dan toch gaat sporten, kan je er maar beter goed uitzien. Koop jezelf een sportoutfit waar je je goed in voelt. Een lelijk shirt of een broek die te strak zit alleen al kunnen je onbewust demotiveren om naar de fitness te trekken. Koop iets waarin je (relatief) graag gezien wordt, maar draag het dan ook. Dat betekent: het hele jaar, en niet alleen de eerste weken van het januari. Investeer ook in een degelijke sportbeha, en zorg voor een handdoek, flesje water en eventueel oortjes om muziek te luisteren of televisie te kijken tijdens het sporten.