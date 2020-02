Geen extra kilo’s als je stopt met roken? “Ga vooral niet diëten”

“Zo wil ik écht niet op mijn trouwfoto’s staan!” Aan het woord is James Cooke. De goedlachse presentator vertelde deze week in Dag Allemaal dat hij al 100 dagen rookvrij is. Een mooie prestatie, die jammer genoeg ook een groot nadeel heeft. “Mijn eten smaakt me beter, waardoor ik al 8 kilo ben bijgekomen. Heel erg! Dat zie je als je in de spiegel kijkt.

Vuilnismannen aan het werk

Cooke is natuurlijk geen uitzondering. Dat zegt ook Dries Vandenbempt, tabaksexpert bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. “De meeste mensen die stoppen met roken, zullen een gewichtstoename opmerken. Daar zijn verschillende redenen voor”. Nicotine is blijkbaar de grote boosdoener. “Als je rookt, brengt nicotine je stofwisseling in de war. Bijgevolg verbruik je meer energie dan mensen die niet roken.”

Ook Els Bosch, tabakoloog bij Rookstopcoach.be, heeft dat opgemerkt. “In je lichaam zitten macrofagen”, vult ze haar collega aan. “Dat zijn cellen die alle vreemde, schadelijke stoffen opkuisen. Ik noem ze de vuilnismannen van ons lichaam. Bij rokers staan die elke dag non-stop te vegen en te kuisen. Zij moeten veel harder werken, waardoor een roker per dag gemiddeld 300 kcal extra verbrandt. Als je stopt met roken, kunnen die vuilnismannen wat vaker uitrusten. Ze moeten alleen nog maar in gang schieten als je last hebt van een virus of luchtvervuiling.” Het verschil draait dus om 300 kilocalorieën per dag. Best veel, als je weet dat gezonde (niet-rokende) mannen gemiddeld 2.500 kcal per dag verbruiken. Bij vrouwen zijn er dat 2.000.

Je eet ook gewoon méér

Nog een gevolg van nicotine: het remt je eetlust. Door een rookstop zullen je smaakpapillen dan ook herleven. Vandenbempt: “Je smaak verbetert. Zowel gezonde als ongezonde dingen ga je beter proeven en lekkerder vinden. Sommige chansaars merken het verschil niet op, maar de meeste mensen zullen grotere porties eten.” Daar komt nog eens bij, stelt Bosch, dat ex-rokers de hand-tot-mondbeweging missen. Ze willen het hanteren van een sigaret vervangen door iets anders. Vaak grijpen ze dan naar een zoet tussendoortje of wat chips. Onbewust én bewust. Want wie enkele dagen discipline toont, trakteert zichzelf al eens in de vorm van iets lekkers. “Dat heb ik wel verdiend”, klinkt de redenering.

De optelsom van die factoren zorgt ervoor dat het cijfertje op de weegschaal de slechte richting uitgaat. “De eerste 3 maanden na het doven van de laatste sigaret zijn de gevaarlijkste. Gemiddeld komen mensen dan 2 à 4 kilo bij. Zelfs als je niet extra snoept”, weet Bosch. Ze benadrukken echter dat dat geen reden is om het stoppen met roken uit te stellen. “Absoluut niet. In een sigaret zitten meer dan 250 schadelijke chemische stoffen. 50 daarvan zijn kankerverwekkend. De helft van de rokers sterft door hun rookgewoonte. Uiteraard is zwaarlijvigheid niet gezond, maar het kan niet concurreren met dat hoge cijfer”, stelt Vandenbempt.

Tip: diëten is niet nodig

Bovendien zijn er een heleboel zaken waar je op kunt letten zodat je gewicht niet de pan uitswingt. Gezond en niet te calorierijk eten ligt voor de hand. Maar, zo nuanceert Bosch, het is niet de bedoeling dat je extreem op je lijn gaat letten. “Naast een rookstop ook diëten? Dat is een ramp voor je focus”, zegt ze. “Door te stoppen met roken, zal je lichaam niet langer die 300 kilocalorieën extra verbranden. Probeer dat verschil te compenseren. Eet je elke namiddag een suikerwafel of drink je een blikje cola? Dan kan je dat schrappen. Wie z’n eetpatroon niet wil aanpassen, kan evengoed een halfuur per dag bewegen.”

Tip: beweeg

Ook Vandenbempt raadt aan om te bewegen. Een logische tip, maar wel belangrijk. “Nicotine is even verslavend als heroïne of cocaïne. Ex-rokers moeten vaak serieus afkicken en vechten tegen de drang om een sigaret aan te steken. Studies hebben aangetoond dat beweging de goesting in die sigaret doet afnemen. Het is heus niet nodig om te sporten. Gewoon uit je zetel komen of een wandeling maken zal ook al helpen.”

Tip: poets je tanden

“Sommige tabakologen raden aan om een alternatieve hand-tot-mondbeweging te zoeken. Drink bijvoorbeeld een glas water of poets je tanden als je zin hebt om te roken”, suggereert de expert van Vlaams Instituut Gezond Leven.

Tip: ontbijt

Volgens Bosch hebben veel rokers de neiging om hun ontbijt over te slaan. Cliché, maar zij starten de dag vaak met een kop koffie én een sigaret. “Die gewoonte laat je beter vallen. Wanneer je lichaam ‘s ochtends geen brandstof krijgt, gaat het heel de dag minder calorieën verbranden. Een extra nadeel is dat je sneller honger krijgt en makkelijker in de verleiding komt om te snacken. Daarom mag je het ontbijt niet overslaan. Kies niet voor witte boterhammen met choco, maar ga voor een vezelrijke optie zoals havermout met fruit.”

Tip: kies voor groenten

Bosch: “Ook nogal wiedes, maar probeer ongezonde tussendoortjes te beperken. Fruit eet je beter ‘s ochtends, want dan verteert dat sneller. Overdag geef je het best de voorkeur aan groentes, zoals een stuk wortel of kerstomaten, want die versnellen je stofwisseling. Soep is ook een goede optie.”

Tip: drink (groene) thee

“Groene thee zou je metabolisme verbeteren. Die stelling moet nog bevestigd worden door onderzoek, maar baat het niet, dan schaadt het niet”, meent Bosch. Daarnaast ervaren mensen die gestopt zijn met roken ook een soort gemis. Tijdens een werkdag is een rookpauze de ideale manier om even buiten te keuvelen met collega’s. Ook thuis kan het een moment zijn om je gedachten de vrije loop te laten. Door de rookstop vallen die momenten weg, tot hun grote spijt. Klinkt dat herkenbaar? “Ook dan is een kop (groene) thee een goed alternatief voor ‘me-time’. Het water moet koken, de thee moet trekken. Zo kom je even tot rust. En - extra pluspunt - zo ga je niet snoepen, maar heb je wel een voldaan gevoel.”