Geen dokter meer nodig voor soa-test BCL

14 november 2019

00u00 0 Fit & Gezond Met een soa naar de dokter? Het gebeurt vaak met schaamrood op de wangen - of helemaal niet. De start-up abel.care lanceert daarom een online platform zodat mensen zich kunnen laten testen door thuis zelf een staal af te nemen en dat op te sturen naar een erkend lab.

Het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) neemt jaar na jaar toe. Terwijl in 2002 nog 984 mensen chlamydia kregen, werden er veertien jaar later 6.788 gevallen geregistreerd. Het aantal gevallen van gonorroe steeg in die periode dan weer van 275 tot 1.515. Ondanks die enorme toename blijft de drempel hoog om met een soa naar de dokter te gaan. "Mensen schamen zich, maar kennen de risico's onvoldoende", zegt Ella Ameye van abel.care.

Zelftests zijn al op de markt, maar die worden niet naar een lab gestuurd. Dat is bij de testen van de start-up wel het geval, en toch is er geen tussenkomst van een dokter.

Abel.care is daarmee het eerste 'direct to consumer lab-testing'-initiatief in ons land. "Mensen bestellen de kit, nemen het urine- of vaginale staal zelf af en sturen de kit naar het gecertificeerde labo. Na twee dagen kan je online de resultaten bekijken: gemakkelijk, discreet, snel en betrouwbaar."

Abel.care lanceert de dienst na overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, de Orde der artsen en juridische experts.

Voorlopig worden enkel tests op chlamydia en gonorroe aangeboden.