Geen coronakilo’s voor Tine Priem: ‘Thuis’-actrice leeft al halfjaar bijna volledig vegan, maar hoe gezond is dat? Diëtiste Sanne Mouha legt uit

Fit & Gezond Tine Priem (31), die Tamara speelt in ‘Thuis’ heeft geen last van coronakilo’s. Ze nam recent een drastische beslissing: ze leeft voortaan zo goed als veganistisch en dat heeft een positieve weerslag op haar gezondheid. Maar hoe gezond is een veganistische levensstijl nu echt? En val je er ook van af? “Vegan betekent niet automatisch caloriearmer”. Diëtiste Sanne Mouha legt uit.

“Sinds eind vorig jaar eet ik bijna uitsluitend veganistisch”, vertelde de 31-jarige ‘Thuis’-actrice eerder deze week aan TV Familie. “Dat deed ik na het bekijken van ‘The Game Changers’. Da’s een Netflix-documentaire over de impact van plantaardige voeding en dat zowel op het vlak van je prestaties, de dierenwereld uiteraard én het milieu.” En daardoor voelt Tine zich nu beter dan ooit. “Ik voel me nu supergoed, ik heb meer energie en dat opgeblazen gevoel is eindelijk weg!”

Dat Tine meer energie heeft gekregen sinds ze veganistisch eet, is iets waar diëtiste Sanne Mouha zich zeker in kan vinden. “Veel mensen die ervoor kiezen om veganistisch te eten, consumeren vaak ook meer plantaardige voeding. Dat betekent meer groenten, fruit, graanproducten en dus ook meer vezels, en die geven je inderdaad veel energie. Een groot voordeel aan een vegan dieet is dat je meer goede voedingsstoffen binnenkrijgt, al moet je het dan wel op de juiste manier volgen. In frietjes of vegan koekjes zitten ook geen dierlijke producten, maar als je alleen die op het menu zet en zo je vlees vervangt, ga je je er uiteraard niet gezonder of energieker door voelen. Kies je voor volle graanproducten, veel groenten en fruit en vleesalternatieven zoals tofu, sojabonen en peulvruchten dan zal je wel een verschil opmerken”, aldus de diëtiste.

Opgeblazen gevoel

Toen Tine nog een carnivoor was, had ze ook regelmatig te kampen een opgeblazen gevoel. Iets waar ze sinds ze veganist is helemaal geen last meer van heeft. “Ik kon me vroeger soms ‘dik’ voelen. Ook al weet ik dat ik slank ben. Maar ik heb jaren met een opgeblazen buik rondgelopen en dan voel je je niet altijd goed in je vel. Door veganistisch te eten heb ik nu ontdekt dat ik gevoelig ben voor lactose, waardoor ik nu geen last meer heb van dat opgeblazen gevoel.” Dat beaamt de diëtiste. “Sommigen kunnen zoals Tine lactose uit melk niet of minder goed verteren. Dat kan leiden tot winderigheid en een opgeblazen gevoel. Heb je daar last van, dan doe je er goed aan melkproducten te schrappen en ze te vervangen door een plantaardige variant.”

Maar de diëtiste stipt ook aan dat een vegan dieet verschillende reacties kan uitlokken. “Door meer plantaardige voeding en dus ook meer vezels te eten kunnen problemen zoals een opgeblazen gevoel, winderigheid of obstipatie zich soms vanzelf oplossen. Aan de andere kant zijn er mensen die net door de plotse toename van vezels zich meer opgeblazen voelen. Het is dus vooral erg belangrijk om goed te luisteren naar je lichaam.”

Het vegan dieet is zeker geen wondermiddel om te vermageren of een garantie op een gezond eetpatroon

Daarnaast wordt vaak beweerd dat je ook afvalt van een veganistisch dieet. Maar klopt dat ook? “Absoluut niet”, zegt Mouha stellig. “Vegan betekent niet automatisch gezonder of caloriearmer. Je hebt namelijk nog heel wat veganistische producten die erg calorierijk zijn. Denk maar aan frietjes, vegan koekjes zoals Oreo’s, sommige chips, en zelfs avocado’s. Je hebt ook mensen die denken er goed aan te doen boter te schrappen maar vervangen die dan door veel te veel olijfolie. Dat is op zich geen ongezond product, maar zit ook tjokvol calorieën als je er teveel van gebruikt. En om af te vallen moet je nog altijd minder calorieën opnemen dan je verbruikt. In mijn praktijk zie ik zelfs mensen die blijven aankomen, ondanks dat ze zijn overgeschakeld op een veganistisch dieet. Het is dus zeker geen wondermiddel om te vermageren of een garantie op een gezond eetpatroon.”

Voedingstekorten

Bovendien loeren voedingstekorten om de hoek. Mouha: “Veganisten moeten vooral opletten voor vitamine B12. Die vitamine komt bijna uitsluitend voor in dierlijke producten. Laat je die links liggen, dan is de kans op een tekort groot. Vitamine B12 zit ook in algen en zeewier, maar alleen in kleine mate. Veganisten doen er dus goed aan een supplement in te nemen. Gelukkig zit de voedingsindustrie tegenwoordig ook erg goed in elkaar en wordt vitamine B12 vaak toegevoegd aan bijvoorbeeld sojadrankjes en granola waardoor je wel aan de aanbevolen hoeveelheid raakt.”

Ook een vitamine D-tekort wordt vaak genoemd, maar daar hoef je je niet meteen zorgen over te maken volgens de diëtiste. “Als je elke dag een halfuurtje buitenkomt en wat zonnestraaltjes meepikt, heb je geen dierlijke producten nodig om aan voldoende vitamine D te raken.”

Een probleem dat wel veel voorkomt, is een ijzertekort bij vrouwen die een veganistisch dieet volgen.“Er bestaan twee vormen van ijzer, eentje die je uit dierlijke producten haalt, en een andere die je uit plantaardige voeding verkrijgt. Het probleem is dat het ijzer uit plantaardige voeding veel minder makkelijk wordt opgenomen door het lichaam dan dat uit dierlijke.” Daarom raadt Mouha aan om je bloed regelmatig te laten controleren als je de overstap maakt naar een veganistisch eetpatroon. “Laat je bloed het eerste jaar zeker om de drie maanden checken en bekijk daarna met je arts hoe vaak je het best langsgaat.”

Tot slot deelt Mouha nog haar beste tips als je wil starten met een veganistisch dieet:

- “Begin er niet halsoverkop aan. Je moet je lichaam laten wennen aan je nieuwe eetpatroon. Zo kunnen bijvoorbeeld je darmen fel reageren als je plots grote veranderingen in je voeding aanbrengt. Daarom is het belangrijk om stap voor stap te werk te gaan. Plan bijvoorbeeld een overgangsmaand in. Eet eerst als flexitariër waarbij je enkele dagen geen vlees eet, stap dan over naar een vegetarisch dieet en bouw geleidelijk op naar een veganistisch eetpatroon.

- Hou het simpel. Je hoeft helemaal geen grote keukenprins of –prinses te zijn om lekker en gezond veganistisch te koken. Hou het vooral gevarieerd en zorg voor veel vezelrijke voeding.

- Als je kampt met voedingstekorten, schakel dan de hulp van een professional in.

- Laat je niet leiden door Instragramwijsheden over veganistische voeding. Je ziet massa’s influencers die de meest mooie kiekjes maken van hun maaltijden en op hun stories claimen wat je moet eten. De avocado is daar een mooi voorbeeld van. Die zie je overal opduiken en is een leuke smaakversterker waar wel wat vitamines inzitten, maar als veganist geeft die je geen toegevoegde waarde. Weet je niet hoe je het kaf van het koren moet scheiden? Ga dan langs je huisarts of de diëtist vooraleer je ermee aan de slag gaat.”