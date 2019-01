Geef je lichaam een snelle detox met deze makkelijke tips Valérie Wauters

01 januari 2019

13u56

Bron: Byrdie 0 Fit & Gezond De voorbije dagen waren niet meteen mild voor je lijf. Vettig (en veel!) eten en de alcohol die maar bleef stromen pleegden een ware aanslag op je lijf en lever. Tijd om even te ontgiften. Met deze tips detox jij je lijf in amper 24 uur.

1. Slaap voldoende

Voldoende slaap is de simpelste en meest effectieve manier om je lichaam te resetten. Bovendien wordt slaap vaak gelinkt aan gewichtsverlies én minder stress. Kruip dus lekker onder de wol, en weet dat je dat doet om je lichaam de pauze te geven die het verdient.

2. Drink meteen na het opstaan een glas water

…en vlak voor het slapengaan. En nog enkele tijdens de dag ook. Tijdens onze slaap moet ons lichaam het ettelijke uren doen zonder extra hydratatie. Een glas water drinken voor het slapengaan en meteen na het opstaan zorgt ervoor dat je fris en energiek weer uit bed komt.

3. Trek tijd uit om te stretchen

Geef jezelf elke uur een kleine stretchpauze. Rek je spieren gedurende vijf minuutjes zachtjes uit, en zet je lichaam in beweging. Je zal merken dat je je er minder vermoeid door voelt. Bovendien verbrand je er enkele extra calorieën door en jaag je je hartslag de hoogte in.

4. Vermijd alcohol

Alcohol is een toxine voor ons lichaam. Dat wil zeggen dat wanneer we er een glas van drinken, ons lichaam eerst zal proberen de alcohol te metaboliseren. In tussentijd worden alle andere calorieën die we eten opgeslagen als vet. Bovendien werkt alcohol dehydrerend en krijg je er een vermoeid gevoel van.

5. Ontzeg jezelf geen voedsel

Neen, je hoeft heus niet exclusief aan de groene sapjes om je lichaam een geslaagde detox te geven. Zorg er gewoon voor dat je bewuste en gezonde keuzes maakt. Dat wil zeggen: veel groenten en fruit, weinig fastfood en bewerkte vleeswaren.