Geef je geld er niet aan uit: FitBits helpen je niet om af te vallen Nele Annemans

31 juli 2019

10u32

Bron: Daily Mail 0 Fit & Gezond Probeer je ook wat pondjes te verliezen en schafte je je daarvoor een FitBit of andere activity tracker aan? Dan ben je er helaas aan voor de moeite. Dat blijkt althans uit een nieuwe studie van de universiteit van Florida.

Het bijhouden van je aantal stappen per dag, je bloeddruk en cholesterol kan je motiveren om gezonder te gaan leven en inzicht geven in je algemene welzijn. Maar onderzoekers van de universiteit van Florida vonden nu dat FitBits en andere activity trackers zelden tot wat minder kilo’s op de weegschaal leiden.

Dat ontdekte het team door 6 studies waarbij 1.615 mensen betrokken waren te analyseren. Daaruit bleek ook dat er bij geen enkele gebruiker een significante daling van de cholesterol of bloeddruk was op te merken.

“De bevindingen over het gewichtsverlies zijn behoorlijk verrassend”, vertelde dokter Jo, professor aan de school van Health Services Research. “Ik dacht dat activity trakcers op een bepaald moment zeker zouden helpen om af te vallen, omdat ze mensen meer in beweging brengen, maar dat klopt dus niet.”

“Ze kunnen mensen motiveren om hun zittende levensstijl aan te pakken, maar in werkelijkheid passen mensen hun levensstijl dus maar bitter weinig aan dankzij de activity trakcers”, voegt hij er nog aan toe.

Eerder bleek uit onderzoek van de Academy of Medical Royal Colleges al dat wearables het aantal verbrande calorieën grondig overschatten. “Eender welk apparaatje je gebruikt tijdens een activiteit, je moet de data altijd met enige nuance interpreteren”, vertelde Rhys Thatcher, fysioloog en professor, daar toen nog over.

De bevindingen komen er ook kort nadat een ander onderzoek uitwees dat het magische getal van 10.000 stappen per dag achterhaald is. Zo was er bij bijna 17.000 vrouwen van middelbare leeftijd geen verschil te merken tussen 7.500 en 10.000 stappen per dag als ze keken naar het sterftecijfer.