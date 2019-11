Gebruikt Jeroen Meus echt te veel boter en zout in ‘Dagelijkse Kost’? TVM

20 november 2019

09u04

Bron: VRT NWS 14 Fit & Gezond Jeroen Meus (41), gekend om zijn bourgondische porties boter en zout, vierde gisterenavond de 2.000ste aflevering van ‘Dagelijkse Kost’. Naar aanleiding van die verjaardag zocht Charlotte De Backer van de universiteit Antwerpen in ‘De wereld vandaag’ uit of de bekendste tv-kok van Vlaanderen daadwerkelijker ongezonder kookt dan andere chefs.

Dat Jeroen Meus er zijn hand niet voor omdraait een stevige klont boter in de pan te mikken en flink wat zout te gebruiken in de gerechten in ‘Dagelijkse Kost’ is niet nieuw. Al jaar en dag is zijn bourgondische kookstijl voer voor discussie, maar volgens Charlotte De Backer, die aan de universiteit van Antwerpen onderzoekt hoe media ons eetpatroon beïnvloeden, blijkt dat goed mee te vallen.

“Die urban legend is gebaseerd op een studie die een van onze masterstudenten ooit maakte”, vertelde ze in ‘De wereld vandaag’. “Meus gebruikt boter en zout, maar dat doet elke chef die lekker eten wil klaarmaken. Wanneer we verschillende kookprogramma’s met elkaar vergelijken, zien we dat eigenlijk veel recepten slecht scoren op vlak van gezondheid. Wat betreft de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad, scoren bijvoorbeeld de gerechten van Pascale Naessens ook niet goed. Al zegt ze zelf die richtlijnen niet te volgen omdat ze haar eigen visie op gezonde voeding heeft”, aldus De Backer.

Waarom zijn boter en zout slecht?

Meus mag dan niet meer boter en zout gebruiken dan anders chefs, dat wil niet zeggen, zoals De Backer ook al aangeeft, dat zijn royale porties daarom gezond zijn. Boter valt in de categorie verzadigde vetten en volgens voedingsepidemioloog Patrick Mullie zijn die altijd slecht nieuws: “Laat je niet misleiden door studies of goeroes die het tegendeel claimen: alle verzadigde vetten, ook palm- en kokosolie, zijn ongezond doordat ze zorgen dat de cholesterol in het bloed blijft hangen”, vertelde hij ons eerder.

Ook zout eten we met z’n allen nog steeds te veel. De gemiddelde zoutconsumptie in België bedraagt 9,5 gram per dag. De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan de zoutinname te beperken tot minder dan 5 gram per dag. Een teveel eraan wordt immers onder andere gelinkt aan diabetes, hartziekten, een te hoge bloeddruk en ook overgewicht. Zoals met alles geldt in beide gevallen dat je gerust nog boter en zout kunt nuttigen, maar wel met mate.