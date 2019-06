Gebiologeerd: waarom we sommige dromen wél en andere niet herinneren Elke week praten we je bij over een ander deel van ons wonderlijke lijf Jade Van der Stockt

12 juni 2019

12u09 0 Fit & Gezond Ook al herinner je je meestal niets, we dromen elke nacht. Sommige dromen blijven ons toch bij. Hoe verklaart de wetenschap dit?

Wat is dromen precies?

Het geheugen is heel complex. Als we slapen nemen onze zintuigen minder waar van hun omgeving, maar onze hersenen blijven doormalen. Ze verwerken en ordenen alle informatie die we overdag opdeden. Zo ontstaan dromen.

Waarom je de meeste dromen vergeet

Net zoals overdag hebben we ook in onze slaap de hele tijd gedachten. Logischerwijs blijven niet alle hersenspinsels ons bij. Je zal een droom eerder onthouden als hij heel raar, eng of emotioneel was. Maar we dromen nu eenmaal niet elke nacht angstaanjagende achtervolgingsscènes.

Tijdens het dromen werkt het kortetermijngeheugen bijna niet. Slechts een klein deel van onze hersenen is actief. Om die reden herinneren we ons een droom meestal niet of maar heel even.

Uiteraard speelt ook je nachtrust een rol. Naar de ochtend toe heb je de meeste REM-slaap of droomslaap. In dit vijfde stadium van de slaapcyclus verwerkt en sorteert de geest de belevenissen van de dag en heb je de meeste dromen. Hoe langer je slaapt, hoe meer kans je dus hebt om te dromen en je dromen te herinneren. Een wekker daarentegen breekt de slaap abrupt af voordat je toekwam aan je grootste dromen en tast het herinneringsproces aan.

Waarom je dromen wel herinnert

Mensen die zich dromen vaker herinneren blijken meer activiteit te hebben in de temporopariëtale junctie van hun hersenen. Dit deel stimuleert het verwerken van informatie en opslaan van herinneringen.

Uit onderzoek blijkt ook dat mensen die hun dromen vaak kunnen navertellen twee keer zo veel wakker worden ‘s nachts als mensen die dat niet kunnen en dus onrustiger slapen. Zeker wie wakker wordt tijdens de REM-slaap heeft meer kans om zijn dromen te onthouden.

Zit je in een periode met veel stress? Dan kan het zijn dat je je dromen vaker onthoudt. Stress brengt namelijk veel dromen met zich mee, maar helaas niet de leukste. Meestal angstige dromen, die je een onrustige nacht bezorgen.