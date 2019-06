Gebiologeerd: waarom we oorsmeer produceren Elke week praten we je bij over een ander deel van ons wonderlijke lijf Jade Van der Stockt

26 juni 2019

12u57 0 Fit & Gezond Oorsmeer, oorwas, cerumen. Welke naam we dat plakkerige, indringend geurende goedje ook geven, het blijft iets vies dat we liever kwijt dan rijk zijn. Maar er moet toch een reden zijn waarom ons lieftallige lichaam dit spul produceert? Wij onderzochten waarom.

Waaruit bestaat oorsmeer?

In onze gehoorgang zitten meer dan duizend talg- en zweetkliertjes. Ook vernieuwt de dunne huid in de gehoorgang zich regelmatig. Zo komt het dat talg, zweet, keratine en collageen samen met dode huidcellen en wat haartjes oorsmeer vormen. De hoeveelheid oorsmeer die we produceren verschilt van persoon tot persoon.

Kleur bekennen

Ook de kleur en structuur van ons oorsmeer is genetisch bepaald. Is jouw oorsmeer eerder droog, grijs en schilferig? Dan mag je jezelf gelukkig prijzen. Het betekent dat er in jouw zweet een bepaalde stof ontbreekt, namelijk een die ervoor zorgt dat je een sterke lichaamsgeur hebt. Is jouw oorsmeer eerder stroperig en geel, dan houd je best een deodorant bij de hand.

Tal van functies

Ook al horen we het niet graag, oorsmeer vervult enkele belangrijke functies voor ons oor. Ten eerste beschermt het goedje de binnenkant van ons gehoororgaan tegen vocht, vuil en vliegende of kruipende indringers. Hiernaast dient het als beschermlaagje. Het beschermt de gevoelige huid in de gehoorgang tegen kwetsuren en uitdroging. Tenslotte zorgt het oorsmeer ervoor dat het oor een onprettige omgeving is voor bacteriën en schimmels. Eerder een zegen dan een vloek dus, dat oorsmeer!

Niet schoonmaken!

Wat velen niet weten; het oor is volledig zelfreinigend. Het brengt zweet, dode huidschilfers en vuiltjes zelf naar buiten. Dit gebeurt als je lacht, kauwt, geeuwt, … Je oor binnenin schoonmaken wordt dus afgeraden. Alleen als Jan en alleman het oorsmeer van ver kan zien zitten, mag je het voorzichtig met een wattenstaafje weghalen aan de buitenkant. Maar let op dat je niet te diep in je oor gaat met je watje, liefst zelfs helemaal niet in je oor. Je kan namelijk je gehoorgang beschadigen en hierdoor zal je oor alleen nog maar meer oorsmeer produceren. Door al dat gepeuter kan je zelfs een oorprop of gehoorgangontsteking veroorzaken. Oppassen geblazen dus!