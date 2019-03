Gebiologeerd: waarom we onze ogen sluiten als we kussen

Valérie Wauters

13 maart 2019

11u04

Kussen we niet allemaal op ongeveer dezelfde manier? We houden ons hoofd een beetje schuin, leunen voorzichtig vooruit, sluiten onze ogen en kussen dan onze geliefde? Maar heb je je ooit al eens afgevraagd waarom we juist onze ogen sluiten tijdens het kussen?

Naast het feit dat het gewoon een beetje angstaanjagend is wanneer je kuspartner zijn of haar ogen wijd openhoudt tijdens het zoenen, is er ook een andere reden waarom we onze ogen sluiten tijdens het kussen. Een wetenschappelijke studie omtrent onze zintuigen levert hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste onderliggende verklaring voor onze zoengewoontes.

Tijdens een onderzoek, gepubliceerd in Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, werd door wetenschappers Sandra Murphy en Polly Dalton gezocht naar de manier waarop mensen zintuiglijke waarnemingen verwerken. Hiervoor werd aan de deelnemers van het onderzoek gevraagd om naar een scherm met voorbijflitsende letters te kijken, en te noteren wanneer ze een letter X of N zagen. Terzelfder tijd werd er hen ook gevraagd om erop te letten of ze een trilling voelden in hun rechter- of linkerhand. Wanneer de opeenvolging van de letters moeilijker en moeilijker werd, viel het op dat de meeste proefpersonen de trillingen aan hun handen vaak niet meer voelden.

Hieruit konden de wetenschappers afleiden dat wanneer er veel visuele stimuli zijn, gevoelsprikkels veel minder makkelijk worden waargenomen. “Deze resultaten verklaren meteen ook waarom we onze ogen sluiten wanneer we onze aandacht ergens anders willen leggen”, aldus Dalton. “Alle visuele input buitensluiten zorgt ervoor dat er meer ruimte in je hoofd vrijkomt om te focussen op andere aspecten van een bepaalde beleving.”