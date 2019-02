Gebiologeerd: waarom we een krop in de keel krijgen voor we beginnen te huilen Elke week praten we je bij over een ander deel van ons wonderlijke lijf Valérie Wauters

Je kent het wel: wanneer je droevig of kwaad bent, of wanneer je kost wat kost probeert een huilbui in te houden, ontstaat er een dikke krop in je keel. Slikken wordt haast onmogelijk, omdat je het gevoel krijgt dat er een grote bal in de weg zit. Maar hoe komt dat eigenlijk?

Volgens klinisch psycholoog Ad Vingerhoets heeft het te maken met onze natuurlijke vecht- of vluchtrespons. Als je je gestrest voelt, bereidt je lichaam je voor om fysiek het obstakel uit te schakelen, of om gewoon op de vlucht te slaan. Je hartslag gaat de hoogte in, je bloeddruk stijgt en je ademhalingsfrequentie neemt toe. “Deze snellere ademhaling beïnvloedt de spier die de opening van de keel bestuurt, de glottis (het midden van het strottenhoofd) genaamd”, vertelt Vingerhoets daarover aan IFLScience. “De glottis breidt uit om meer lucht binnen te laten, als voorbereiding op het vechten of vluchten”

De glottis is meteen ook de reden waarom je last krijgt van het gevoel dat er een krop in je keel zit. Hoewel het nog niet exact geweten is hoe het precies komt dat er zich een soort van brok vormt in je keel, is het wel zo dat het iets te maken heeft met spierspanning en de glottis. Een eerste theorie is dat wanneer je probeert te slikken - een proces dat het sluiten van de glottis vereist - tegen de uitgebreide glottis, je spierspanning creëert en dus ongemak. Een tweede theorie heeft te maken met dat de befaamde krop vooral voorkomt wanneer je probeert je tranen tegen te houden. Hierdoor zou je immers de spieren in je keel proberen te vernauwen, terwijl de glottis net probeert uit te zetten.