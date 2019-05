Gebiologeerd: waarom rode wijn bij sommige mensen vlekken nalaat op de tanden en bij anderen niet Elke week praten we je bij over een ander deel van ons wonderbaarlijke lijf Valérie Wauters

22 mei 2019

11u54

Bron: Mental Floss 0 Fit & Gezond Zoals je misschien al wel hebt opgemerkt heeft de ene persoon na het drinken van een glas wijn al sneller last van vlekken op zijn of haar tanden dan de andere. Dat heeft volgens onderzoek alles te maken met je genen en je persoonlijke hygiëne.

Een mix van componenten zorgt ervoor dat rode wijn de perfecte drank is voor het kleuren van je tanden. Eerst en vooral is wijn zuur, waardoor hij het glazuur van je tanden op microscopisch niveau aantast. Hierdoor wordt het oppervlak van je tanden minder gelijkmatig en krijgt het dus meer kans om pigmenten op te vangen.

Rode wijn bevat anthocyanines, een pigment dat wijn een donkerrode kleur geeft. Daarnaast bevat wijn tannines, die de pigmenten aanmoedigen om aan je tanden te blijven plakken. Witte wijn bevat ook zuren en tannines, maar door het gebrek aan donkere pigmenten worden je tanden er niet door gevlekt.

Genen en geluk

Maar hoe komt het dan dat sommige wijndrinkers eerder gespaard blijven van gevlekte tanden dan anderen? Dat heeft veelal te maken met het tandglazuur van de gelukkigen. Het email van je tanden is de laag mineralen die ze beschermt en is tevens de sterkste substantie in het menselijke lichaam. Het is wat tanden bestand maakt tegen zure voedingsmiddelen en vlekken. Hoeveel je ervan hebt is vaak afhankelijk van verschillende factoren waar je weinig tot geen invloed op hebt, zoals je leeftijd en je genen.

Ben je niet gezegend met een laag sterk glazuur? Dan betekent dat niet automatisch dat je je moet neerleggen bij een leven lang roodgevlekte tanden. Door ervoor te zorgen dat je een goede mondhygiëne hebt, beperk je immers de kans op vlekken. Tanden bedekt met een laagje tandplak hebben immers meer kans op vlekken. Poets dus je tanden twee keer per dag en flos ook dagelijks om je mond en je tandglazuur in topconditie te houden.

Flossen, dan feesten

Wie vatbaar is voor gevlekte tanden kan voor een avondje uit best z’n tanden nog eens extra poetsen en flossen. Zo verwijder je alle tandplak die zich door de dag heen gevormd heeft, en die anders fungeert als magneet voor de pigmenten van rode wijn. Let er hierbij wel op je minstens 30 minuten laat tussen het poetsen van je tanden en je eerste glas rode wijn. Je tanden poetsen maakt immers ook microscopisch kleine krasjes in je glazuur, waar de pigmenten zich anders ook in kunnen nestelen. Daarnaast kan het helpen om iets te eten wanneer je rode wijn drinkt. Eiwitten creëren immers een barrière die vlekken op je tanden tegenhoudt.

Wat je drinkt voor je eerste glas rode wijn heeft trouwens ook een invloed op hoe vlekgevoelig je tanden later op de avond zullen zijn. Begon je je avondje uit met een glas witte wijn? Dan loop je meer kans op vlekken dan wanneer je het bij een watertje hield. Witte wijn bevat immers ook zuren die het tandglazuur aantasten, waardoor de pigmenten van rode wijn later op de avond makkelijker vlekken zullen veroorzaken.