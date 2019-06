Gebiologeerd: waarom onze lichaamstaal verraadt dat we liegen Elke week praten we je bij over een ander deel van ons wonderlijke lijf Jade Van der Stockt

05 juni 2019

Fit & Gezond Iedereen vertelt wel eens een leugentje om bestwil. Maar ben jij helaas geen geboren Mol en val je vaak door de mand? Dat komt doordat je lichaamstaal verklapt dat je liegt.

Liegen, een instinct uit de prehistorie

Zelfs in de prehistorie logen mensen al om te overleven. In tijden van voedselschaarste moesten ze bijvoorbeeld liegen over waar ze hun voorraad hadden verstopt om te voorkomen dat ze beroofd werden.

Ook dieren liegen. Vogels doen alsof ze gekwetst zijn om belagers uit hun nest weg te houden, kameleons veranderen van kleur, je hond doet alsof hij nog geen eten heeft gekregen, ... En zelfs pasgeboren baby’s maken zich er schuldig aan. Ze beginnen te huilen terwijl er helemaal niets aan de hand is. Dit om te zien of hun mama nog in de buurt is en komt aangesneld om hen te troosten.



Liegen en belogen worden

We zijn allemaal leugenaars. Onderzoek toont aan dat we tien tot tweehonderd keer per dag worden belogen. Het gaat om kleine leugens als ‘Ik vind die broek écht bij jou passen!’ of ‘Oei ik vind je mailtje nu pas in de SPAM!’. We liegen om anderen niet te kwetsen. Als iedereen zou stoppen met liegen, zou de wereld een harde, deprimerende plek zijn.

We liegen eerder tegen kennissen dan tegen hechte vrienden of onze partner. Toch komen de ergste leugens naar boven als er veel op het spel staat en gebeurt het dus vooral tussen echtgenoten of close vrienden.

Een leugen op zich heeft geen kracht. Die krijgt ze pas als iemand anders erin gelooft. Dat jij vaak wordt belogen, betekent dat je te weinig zelfkennis hebt. Je weet niet wat jouw zwakke plek is. Die zwakke plek is een groot verlangen naar bijvoorbeeld geld of liefde. Anderen die die hunkering opmerken, kunnen je een rad voor de ogen dragen en misbruik van je maken.

Zo herken je een leugenaar

Studies tonen aan dat gebaren een grotere impact hebben op de geloofwaardigheid van iemand dan het gesproken woord. De lichaamstaal verraadt of iemand de waarheid spreekt of niet. Dit onder andere doordat liegen veel vergt van ons cognitief vermogen. Een bedrieger wil zo graag spontaan lijken dat hij onbewust signalen doorstuurt die hem verraden.

Getrainde leugenspotters achterhalen de waarheid in 90 procent van de gevallen. Gewone mensen ontmantelen 54 procent. Het is dus niet zo moeilijk. We gebruiken namelijk allemaal dezelfde technieken en maken dezelfde fouten als we liegen.

Pamela Meyers wijdde een heel boek, Liespotting, aan hoe je een leugenaar herkent. Daarin verklaart ze de psychologie van het liegen en zet ze alle wetenschappelijke kennis over hoe je bedrog kunt opmerken op een rij.

Deze gaf ze alvast prijs:

• Leugenaars gebruiken overdreven veel woorden. Ze proberen hun bedrog te verstoppen tussen een boel irrelevante details.

• Leugenaars vertellen hun verhalen altijd chronologisch, terwijl een eerlijk verhaal wat chaotischer wordt verteld.

• Iemand die liegt schakelt over op overdreven formele taal.

• Ze herhalen vaak de vraag om zo meer tijd voor hun leugen te creëren.

• In tegenstrijd met wat we zouden vermoeden friemelen leugenaars helemaal niet! Hun bovenlichaam verstijft net.

• Leugenaars kijken hun gesprekspartner veel in de ogen.

• Hun voeten staan vaak naar de deur gericht.

• Ze spreken met een lagere stem dan anders.

• Tijdens het gesprek bouwen leugenaars soms onbewust barrières met spullen tussen hen en hun gesprekspartner in.

• Leugenaars knipperen veel met hun ogen en wrijven ook vaak met hun handen in hun ogen.

• Ook aan de lach herken je een leugenaar. Bij een echte lach krijgen mensen kraaienpootjes om de ogen en lachen de ogen mee. Dit is niet het geval bij een leugenaar.

• Let ook op de oogbewegingen. Als mensen over het verleden praten of naar verwijzen, dan kijken ze meestal wat naar links. Als ze het over de toekomst hebben, kijken ze naar rechts. Sprekers die dit omgekeerd doen, hebben waarschijnlijk iets te verbergen