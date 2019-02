Gebiologeerd: waarom je soms last hebt van slapende armen of benen Elke week praten we je bij over een ander deel van ons wonderlijke lijf Valérie Wauters

20 februari 2019

10u51

Je hebt al vast wel eens last gehad van dat karakteristieke tintelende en prikkelende gevoel dat zo typisch is voor zogenaamd slapende ledematen. Maar waardoor wordt dit gevoel nu juist veroorzaakt?

We hebben zenuwen die door ons lichaam lopen en fungeren als communicatielijnen tussen de hersenen en de andere lichaamsdelen. Ze zenden bevelen uit en ze zorgen ervoor dat er ook info teruggekoppeld wordt naar de hersenen. Wanneer je last hebt ‘slapende’ ledematen wil dat zeggen dat je zenuwen een beetje in de war zijn omdat langdurige druk ervoor gezorgd heeft dat de communicatie tussen dat ledemaat en de hersenen werd afgesneden. Het tintelende gevoel dat je daarbij ervaart wordt met een technische term paresthesie genoemd.

Onder invloed van langdurige druk worden onze zenuwbanen en bloedvaten samengedrukt, waardoor de zenuwen signalen niet goed kunnen overbrengen en de bloedvaten geen zuurstof en voedingsstoffen naar de hersenen kunnen brengen. Deze afsnijding onderbreekt de normale informatiestoom tussen onze ledematen en de hersenen, en de signalen die normaal gezien heen en weer gestuurd worden raken in de war. Sommige zenuwcellen stoppen volledig met het verzenden van informatie, terwijl anderen onregelmatig impulsen beginnen te verzenden.

Het probleem wordt nog verergerd door het feit dat al onze zenuwen gespecialiseerd zijn in één bepaald ding. Verschillende zenuwen en sensorische receptoren verzenden en ontvangen elk hun eigen informatie. Wanneer die verschillende signalen in de war raken, of niet op een normale manier kunnen worden doorgegeven, begint ons brein de informatie die wel doorkomt verkeerd te interpreteren. Dat genereert een hele reeks gewaarwordingen zoals warmte, gevoelloosheid en een tintelend gevoel.

Wanneer we doorhebben dat een bepaalde ledemaat zogenaamd ‘in slaap’ is gevallen, proberen we deze meestal weer ‘wakker’ te maken door ermee te schudden of van houding te veranderen. Hierdoor stroomt het bloed terug naar de ledemaat, en krijgen de zenuwen die verkeerde signalen uitstuurden een boost. Het directe gevolg daarvan is dat het tintelende gevoel tijdelijk erger lijkt te worden, maar daarna beginnen de zenuwen terug normaal te functioneren.

Het tintelende gevoel van een in slaap gevallen ledemaat mag dan wel even behoorlijk irritant aanvoelen, het is ook een goede manier om ons erop attent te maken dat we ergens onze bloeddoorstroming aan het afknellen zijn. Hierdoor kunnen we meteen de druk op de ledemaat verlichten en voorkomen dat er ernstige schade aan de zenuwen optreedt.

