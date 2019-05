Gebiologeerd: waarom je ledematen kraken zo’n deugd doet Elke week praten we je bij over een ander deel van ons wonderlijke lijf Jade Van der Stockt

29 mei 2019

09u04

Bron: RTL, Gezond, Gezondheidsnieuws 0 Fit & Gezond Wat gebeurt er als we onze gewrichten kraken? Volgens onderzoek doen we er niet goed of slecht mee. Maar waarom doet het dan zo’n deugd?

Het knakkende geluid ontrafeld

In elke gewrichtsholte bevindt zich een kleine hoeveelheid vocht. Dit is het smeermiddel dat onze gewrichten soepel houdt. In het vocht lossen zich gassen op. Als je een gewricht kraakt, gaan de gewrichtsoppervlakken heel kort uit elkaar. Hierdoor ontstaat er een vacuüm holte in het gewricht. Die ruimte wordt razendsnel opgevuld met het gas en dat is wat het knakkende geluidje veroorzaakt. Je kan het gewricht niet direct opnieuw kraken. Daarvoor moet er eerst weer gas uit de vloeistof worden gevormd.

Gevaarlijk?

Men dacht dat het kraken van je gewrichten ontstekingen, slijtage of zelfs reuma kon veroorzaken. Maar dit is niet bewezen. Onderzoek toonde immers aan dat er geen verschil is tussen de gewrichten van krakers en niet-krakers. Wel is het zo dat hoe vaker je een gewricht kraakt, hoe soepeler het zal worden en hoe gemakkelijker je het in de toekomst zal kunnen kraken.

Kraken is wel gevaarlijk als je een bot, pees of ligament forceert. Bij bijvoorbeeld het kraken van je schouders en heupen til je het bot uit de kom. Het bot dat van die onnatuurlijke positie terug naar zijn oorspronkelijke positie springt maakt een knakkend geluid. Als je zo’n handeling te veel doet, kan je kraakbeen verslijten.

Voel je stijfheid, zwelling of pijn, dan raadpleeg je best een arts.

Waarom doet het zo’n deugd?

Onze gewrichten hebben deze krakjes niet nodig, maar wij wel. Het knakkende geluid lucht op. Het klikje horen en voelen geeft ons een kick. Heeft het gewricht niet gekraakt, dan is het alsof de handeling niet compleet is en hebben we geen voldaan gevoel. Uiteraard apprecieert niet iedereen dat knakkende geluidje. Toch is het een hit op Youtube. Je vindt er tal van filmpjes van mensen die op de tafel van de chiropractor liggen en hun ledematen uitgebreid laten kraken. Gezien de populariteit van deze video’s blijkt het knakkende geluid zien en horen al voldoende om een bevredigend gevoel te ervaren.

Meer over Youtube

gezondheid

ziekten