Gebiologeerd: waarom je eten zo slecht smaakt nadat je je tanden poetst Elke week praten we je bij over een ander deel van ons wonderlijke lijf. Valérie Wauters

20 maart 2019

17u01

Bron: Mental Floss 0 Fit & Gezond Geen idee waarom we ons dit afvragen? Ga snel even je tanden poetsen en neem vervolgens een slokje van eender welke drank (behalve water). Verschrikkelijk smaakje, niet? Maar hoe komt het eigenlijk dat alles wat je eet of drinkt zo vreselijk smaakt na het poetsen van je tanden?

Je kunt natriumlaurethsulfaat, ook bekend als natriumlaurylether sulfaat (SLES) of natriumlaurylsulfaat (SLS), bedanken voor het verpesten van je drankje. Beide chemicaliën zijn surfactanten, stoffen die worden toegevoegd aan tandpasta om schuim te creëren en de pasta gemakkelijker te verspreiden in je mond. Ze zijn tevens ook belangrijke ingrediënten in wasmiddelen, wasverzachters, verf, laxeermiddelen en insecticiden.

Hoewel surfactanten (ook wel oppervlakteactieve stoffen genoemd) het poetsen van onze tanden een stuk makkelijker maken, doen ze veel meer dan alleen maar schuim creëren. Zowel SLES als SLS knoeien op twee verschillende manieren met onze smaakpapillen. Ten eerste onderdrukken ze de receptoren van onze smaakpapillen die zoetheid waarnemen, waardoor we tijdelijk niet meer in staat zijn de zoete smaak van eten en drinken op te nemen. Daarnaast breken ze ook de fosfolipiden op onze tong af. Deze vetmoleculen remmen onze receptoren voor bittere smaken af, waardoor deze niet zo - wel ja - bitter smaken. Wanneer deze fosfolipiden worden afgebroken door de oppervlakteactieve stoffen in tandpasta, worden bittere smaken net versterkt.

Dat verklaart meteen ook waarom alle voeding zo slecht smaakt nadat je je tanden gepoetst hebt. Alles wat je naar binnen werkt na een uitgebreide poetsbeurt verliest z’n zoete ondertoon en smaakt bitterder dan het normaal zou doen. Gelukkig zijn er twee oplossingen voor dit probleem. De meest logische is om gewoon een tijdje te wachten voor je weer iets eet na het tandenpoetsen, een andere optie is om een tandpasta te kopen die geen SLES of SLS bevat.