Gebiologeerd: waarom gaatjes groter voelen met je tong dan met je vinger Elke week praten we je bij over een ander deel van ons wonderlijke lijf Valérie Wauters

10 april 2019

09u52

Bron: Mental Floss 0 Fit & Gezond Zoals iedereen die ooit al een optische illusie gezien heeft, of dacht een geluid te horen dat er niet was: onze zintuigen durven al eens trucjes met ons uithalen. Een ander voorbeeld daarvan staat gekend onder de term ‘illusie van orale grootte’.

Voorwerpen, met name gaten, kunnen veel groter of kleiner aanvoelen, afhankelijk van of we ze voelen met onze tong of vinger. Een recente studie, gepubliceerd in de Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance legt de wetenschap achter dit fenomeen uit.

Kleine gaatjes die met de tong worden gevoeld lijken groter dan wanneer je eraan voelt met een vinger. Onderzoekers voerden vijf experimenten uit om de waargenomen grootte van een gat te testen onder verschillende omstandigheden. Hierbij werd hetzelfde gaatje bijvoorbeeld betast met een vinger, een tong en de grote teen. Uit die test konden de onderzoekers afleiden dat hoe plooibaarder het aanhangsel (zijnde de vinger, teen of tong) was, hoe groter de oppervlakte die het onderzoekt lijkt te zijn.

Voor de zachte tong is het bijvoorbeeld makkelijker om rond een bepaalde oppervlakte te gaan en dit oppervlak van verschillende kanten te benaderen. Daardoor krijgt de tong een beter beeld van wat hij voelt, en wordt de grootte van het voorwerp of het gat in onze geest vergroot. Een vinger kan een gat of oppervlakte niet op dezelfde manier benaderen als een tong, waardoor de sensorische informatie die hij weergeeft minder nauwkeurig is. Een teen is nog minder plooibaar, waardoor er in onze hersenen het idee ontstaat dat iets kleiner aanvoelt dan het in werkelijkheid is.

De illusie van orale grootte is niet van toepassing op alle objecten. Uit een eerder onderzoek bleek bijvoorbeeld dat deze illusie eerder wordt veroorzaakt door gaten dan door cilindrische vormen. Dat verklaart meteen ook waarom de gaten die vroeger ontstonden nadat onze melktanden uitvielen veel groter en dieper aanvoelden dan de tand die er vroeger stond. En dat is meteen ook een herinnering dat we niet blindelings moeten vertrouwen op alle signalen die ons lichaam ons stuurt.