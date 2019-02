Gebiologeerd: daarom kan je jezelf niet kietelen

06 februari 2019

16u02

Ooit al eens jezelf proberen te kietelen? Dan merkte je vast op dat je daar een pak minder om moet lachen dan wanneer je partner het doet. En een nieuwe Zweedse studie toont nu aan hoe dat komt.

Het voelt anders als andere mensen je aanraken dan wanneer je dat zelf doet. Dat merk je bijvoorbeeld meteen als je jezelf een massage probeert te geven en die helemaal niet zo goed aanvoelt als wanneer je echtgenoot hem geeft, of als je jezelf kietelt en geen spier vertrekt.

“Dat is niet alleen omdat je je beter kan ontspannen als je zelf niets hoeft te doen, het voelt ook gewoon intenser als iemand anders je aanraakt”, vertelt Rebecca Böhme, neurowetenschapper aan de Linköping-universiteit in Zweden en auteur van de nieuwe studie die verscheen in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Voor het onderzoek werd zowel gekeken naar de hersenen van mensen wanneer anderen hun arm aanraakten als wanneer ze zichzelf aanraakten. Wat bleek? Als we onszelf aanraken, vermindert de activiteit in verschillende gebieden van de hersenen. Raken anderen ons aan, dan worden er veel meer gebieden in het brein geactiveerd, waaronder de zones die betrokken zijn bij de verwerking van tastbare sensaties en ook de gebieden die verbonden zijn met sociale cognitie en beloning, wat tot een intenser gevoel leidt in vergelijking met jezelf aanraken.

“Als iemand anders fysiek contact met ons maakt, is dat een vorm van communicatie. Het kan gebeuren om onze aandacht te trekken, om ondersteuning te bieden of om liefde te tonen. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van die soort aanrakingen”, vertelt Böhme. Raken we onszelf aan, dan filteren onze hersenen die gevoelens er immers uit. “Hoewel het gevoel op je huid exact hetzelfde kan zijn, maken je hersenen een verschil tussen een aanraking die gebeurt door jou of een die gebeurt door iemand anders. Aan die laatste hechten ze namelijk meer belang. Daarom dat je jezelf dus niet kan kietelen of dat het minder deugd doet als je jezelf masseert.”

Andere studies hebben ook aangetoond dat mensen met schizofrenie zichzelf vaak beter kunnen kietelen. Dat toont aan dat er bij hen minder gebieden gedeactiveerd worden als ze zichzelf aanraken en verklaart ook waarom ze soms lichamelijke hallucinaties ervaren.