Ganja yoga: eerst blowen en dan stoned naar de les Misha Melita

08 mei 2018

14u53

Bron: Het Parool 0 Fit & Gezond Genoeg van yoga met geiten, face yoga en yoga met een glaasje wijn in de hand? Er is nu ook ganja yoga: eerst blowen en dan stoned naar de les. De ideale combinatie?

"We are stoned!" roept yogadocent Ilma la Bella de gang in om een van de laatste deelnemers uit te ­nodigen bij de les. We gaan beginnen, wil ze maar zeggen.

Het is het startsein voor de eerste ganja yogacursus in Amsterdam, in Zaal 100 in West, waar voor het eerst wiet (ganja in het Hindi) en ­yoga worden gecombineerd. Net als bij veel andere yogalessen is de zaal verlicht met kaarsen, klinkt er esoterische ­muziek en liggen er matjes op de grond.

Het verschil bij deze les is alleen dat de deelnemers vijf minuten geleden nog zaten te blowen in de tuin.

