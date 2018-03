Gaat ontstekingen tegen en onderdrukt je hongergevoel: het effect van gember op je lichaam TVM

03 maart 2018

14u22

Bron: Goed Gevoel/AD/Gezond.be 12 Fit & Gezond Gember wint de laatste jaren aan populariteit, doordat er veel gezonde eigenschappen aan worden toegeschreven. He t wondermiddel, dat vroeger vooral werd gebruikt in de Chinese geneeskunde, is bovendien ook nog eens spotgoedkoop. Wij leggen uit waar het allemaal goed voor is.

Wat wij als gember kennen is de ondergrondse wortelstok van een plant die wel anderhalve meter hoog kan worden. Gember bevat amper calorieën en is rijk aan de vitaminen B en C, bevat bètacaroteen en is een uitstekende bron van kalium. Maar er zijn nog meer voordelen:

Een gember-citroen thee met honing doet wonderen tegen keelpijn, griep of verkoudheden. Het werkt ook ontstekingsremmend en stimuleert het immuunsysteem. Gember ontsmet longen en luchtwegen. Het stilt de hoest, werkt koortswerend en bespoedigt zo het herstelproces

De inname van gember kan leiden tot een lagere bloedsuikerspiegel, een beter cholesterolniveau en minder ontstekingen. Wie wil afvallen doet er volgens de onderzoeken goed aan gember te verwerken in producten. Het draagt namelijk bij aan een betere vetverbranding en je hongergevoel neemt erdoor af.

Dat gember goed werkt tegen misselijkheid wordt bevestigd door talloze studies. Het wordt omschreven als een effectief en goedkope behandeling tegen misselijkheid en overgeven. Hiernaast blijkt gember ook een effectief hulpmiddel te zijn tegen spierpijn en kan het menstruatiepijn tegengaan.

Bijwerkingen

Ondanks al deze positieve effecten van gember, zijn er ook nog bijwerkingen bekend. Deze bijwerkingen komen vooral voor bij hoge doseringen gember. Dan kan gember diarree tot gevolg hebben en mond-, oog- en huidirritatie veroorzaken. Het is ook af te raden om gember voor een belangrijk gesprek te nemen, want het zou ook nog kunnen leiden tot winderigheid.